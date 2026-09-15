Khamzat Chimaev gibt Prognosen für drei große Titelkämpfe ab

Während die weltweit führende Kampfsportliga UFC vor weiteren spektakulären Nummernevents steht, hat einer der gefährlichsten Stars im Oktagon, der derzeit die Vereinigten Arabischen Emirate vertretende Khamzat „Borz“ Chimaev, mit unerwarteten und mutigen Analysen die Aufmerksamkeit der Fans auf sich gezogen. In einem exklusiven und offenen Interview mit dem bekannten Blogger Adam Zubarayev ging Chimaev detailliert auf drei bevorstehende Großereignisse ein: den Test von Arman Tsarukyan gegen Mauricio Ruffy, den Titelkampf von Movsar Evloev gegen Alexander Volkanovski sowie die historische Trilogie zwischen Petr Yan und Merab Dvalishvili ein.

Besonders seine Einschätzung, dass der ungeschlagene Movsar Evloev den ehemaligen und amtierenden Champion Alexander Volkanovski beim UFC 333 Event am 24. Oktober in Abu Dhabi vorzeitig besiegen wird, hat in der MMA-Welt für hitzige Diskussionen gesorgt. Warum ist Chimaev zu 100 Prozent von einem Sieg Tsarukyans überzeugt, wie wird der Plan für den ersten Gürtel in der Geschichte Inguschetiens umgesetzt und warum konnte sich „Borz“ im Kampf zwischen Petr Yan und Merab Dvalishvili nicht auf einen Favoriten festlegen?

„Großer Unterschied im Bodenkampf“: Wie wird Tsarukyan Ruffy besiegen?

Analyse des Hauptkampfes bei UFC 331 am 19. September in Los Angeles:

Einschätzung des brasilianischen Knockout-Künstlers: „Ruffy ist ein Kämpfer auf Top-Niveau, ein wirklich guter Gegner und einer der gefährlichsten Striker in der heutigen UFC“, zollte Chimaev dem Gegner Respekt;

Qualität im Stand und Bodenkampf: Chimaev betonte, dass Arman Tsarukyan keine Schwierigkeiten haben werde, wenn er sich im Kampf nicht nur auf das Stand-up beschränke, sondern auch Ringen und Bodenkampf einsetze;

Unterschiede im Niveau: „Das Niveau von Arman und Ruffy im Ringen und Grappling stammt von völlig verschiedenen Planeten. Im Stand ist Ruffy sehr stark, aber Arman ist dort auch nicht schlecht, er fühlt sich auch dort frei“, sagte er.

„Jetzt ist Movsars Zeit“: Der Plan, Volkanovski den Gürtel abzunehmen

Das historische Aufeinandertreffen im Federgewicht am 24. Oktober in Abu Dhabi (UFC 333):

Jugendliche Energie gegen einen erfahrenen Champion: „Volkanovski ist kein einfacher Gegner, ein sehr erfahrener und starker Kämpfer. Er hat im Laufe seiner Karriere viele Fünf-Runden-Titelkämpfe bestritten“, betonte Khamzat den Status des australischen Champions;

Hunger und enorme Motivation: Chimaev erinnerte daran, dass Evloev derzeit auf dem Höhepunkt seiner Karriere steht: „Ich denke, jetzt ist Movsars Zeit gekommen. Er ist sehr hungrig und hat jahrelang auf diesen Moment gewartet. Ich weiß sehr gut, was man fühlt, wenn man zum ersten Mal um einen Gürtel kämpft – das ist eine völlig andere Motivation und die Chance, Geschichte für sein Volk zu schreiben“;

Die dritte Titelstation im Kaukasus: „Es gab UFC-Champions aus Dagestan, wir haben auch einen Champion aus Tschetschenien gesehen. Jetzt ist Inguschetien an der Reihe!“, sagte Chimaev;

Forderung nach einem vorzeitigen Sieg: Khamzat wünschte Evloev viel Erfolg und betonte, dass der Titel durch einen Knockout oder eine Submission entschieden werden müsse: „Man kann den Weg zum Titel ohne vorzeitige Siege gehen, aber in einem Kampf um den Gürtel muss man den Gegner vorzeitig zur Aufgabe zwingen!“.

Trilogie beim Stand von 1:1: Die Intrige zwischen Petr Yan und Merab Dvalishvili

In der Analyse des zweiten wichtigen Kampfes der UFC 333-Nacht zögerte Chimaev:

Historischer Schlusspunkt: Der Stand zwischen den beiden Stars ist derzeit 1:1, und der Kampf in Abu Dhabi wird die Auseinandersetzung endgültig beenden;

Stilistisches Aufeinandertreffen: „Um ehrlich zu sein, verfolge ich diese Gewichtsklasse nicht genau und habe ihre Kämpfe nicht vollständig gesehen. Aber vom Stil her gefallen mir die Bewegungen von Petr Yan im Oktagon besser. Er ist sehr schnell, flink, präzise und kämpft schön“, sagte Chimaev;

Merabs eiserner Charakter: „Merab hingegen ist ein erstaunlich zäher Kerl mit einem eisernen Charakter. Deshalb ist es sehr schwer zu sagen, wer in diesem Kampf die Oberhand behalten wird, ich kann keinen Favoriten wählen“, schloss „Borz“.

Khamzat Chimaevseine analytischen Ansichten vor den großen Herbstturnieren deuten darauf hin, dass die bevorstehenden Kämpfe unerwartete Szenarien und hochintensive Auseinandersetzungen versprechen.

Glauben Sie, dass Movsar Evloev am 24. Oktober in Abu Dhabi die Hürde Alexander Volkanovski überwinden und der erste UFC-Champion in der Geschichte Inguschetiens werden kann? Wer wird sich in der Trilogie zwischen Petr Yan und Merab Dvalishvili durchsetzen? Schreiben Sie Ihre Analysen und Meinungen in die Kommentare und teilen Sie diesen wichtigen Artikel mit allen Kampfsportfans und Ihren Liebsten!