Der zweifache Olympiasieger im Superschwergewicht, der ungeschlagene Boxer aus Usbekistan, Bakhodir Jalolov und der ungeschlagene australische K.o.-Spezialist Teremoana Teremoana sorgen mit einer möglichen Begegnung für hitzige Diskussionen in der internationalen Presse.

Zuvor hatte der berühmte britische Promoter Eddie Hearn für Aufsehen gesorgt, als er behauptete, Teremoana würde Jalolov im Ring „zum Frühstück verspeisen“. Doch der bekannte britische Sportjournalist Johnny Rushman widersprach dieser Einschätzung des Promoters offen und äußerte sich zu dem Streit.

„Reden ist einfach“: Rushman gegen Eddie Hearn

Johnny Rushman kritisierte die großspurigen Versprechen der Promoter und erinnerte daran, dass sich die wahre Boxklasse erst im Ring zeigt:

Reaktion auf die Behauptungen: „Eddie Hearn behauptete, Teremoana werde Jalolov ‚zum Frühstück verspeisen‘. Aber in dieser Situation passt ein altes Sprichwort perfekt: ‚Reden ist einfach, das kann jeder‘“, schrieb der Analyst.

Grad der Konfrontation: Rushman ist der Meinung, dass ein Aufeinandertreffen dieser beiden Giganten ein wahrhaft intensives und taktisches Duell für Schwergewichts-Fans werden würde.

Warum hat Bakhodir Jalolov die Oberhand?

Der britische Journalist kommentierte auch die Kritik am Kampfstil des usbekischen Boxers und hob dessen hohe technische Fertigkeiten hervor:

Der Grund für das „langweilig“-Label: „Jalolov ist vielleicht nicht der unterhaltsamste oder risikofreudigste Kämpfer im Ring, aber er ist keineswegs so langweilig, wie manche behaupten. Wenn ein Boxer technisch makellos und sehr stark ist, wird er oft vorschnell als ‚langweilig‘ abgestempelt.

Klassenunterschied im Ring: Jalolov ist absolut in der Lage, Teremoana technisch im Ring zu dominieren. Vor allem hat er Teremoana bereits zweimal im Amateurboxen souverän besiegt“, betonte Johnny Rushman.

Erfolgreicher Schritt in London

Zur Erinnerung: Bakhodir Jalolov stieg erst kürzlich, am 17. Oktober, bei einem großen Boxabend in der britischen Hauptstadt London in der spektakulären „O2 Arena“ (im Rahmen des Abends Daniel Dubois gegen Fabio Wardley 2) gegen den lokalen Herausforderer Solomon Dacres in den Ring und gewann nach Punkten. Großbritannien Die Geschichte ihrer Duelle bei den Amateuren sowie die rasante Entwicklung im Profiboxen erhöhen die Bedeutung eines möglichen Kampfes zwischen Bakhodir Jalolov und Teremoana Teremoana zusätzlich.

Havaskorlar orasidagi qarama-qarshilik tarixi hamda profi-boksdagi keskin rivojlanish Bahodir Jalolov va Teremoana Teremoana o‘rtasidagi ehtimoliy jangning ahamiyatini yanada oshirmoqda.