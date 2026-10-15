Egnatia – Midtjylland: Aufstellungen und Liveticker

66 Nevil Dede bereitet einen Wechsel vor. Ibrahima Diabaté kommt für Alessandro Albanese ins Spiel (KF Egnatia).

66 Der Schiedsrichter hat das Spiel unterbrochen, da ein Auswechselspieler das Feld betreten muss, Guillem Jaime hat den Platz verlassen und Geralb Smajli (KF Egnatia) wurde eingewechselt.

63 Guillem Jaime (KF Egnatia) vergibt eine große Chance! Er kommt im Strafraum völlig frei zum Kopfball, setzt diesen aber knapp am linken Pfosten vorbei.

63 Julius Emeghivere (Midtjylland) schlägt den Ball hoch in den Strafraum, um Mitspieler zu finden, aber die Abwehrspieler können klären.

57 Midtjylland führte einen Eckstoß aus, aber eine starke Defensivaktion machte die Torchance zunichte.

56 Wechsel vorbereitet. Sofus Johannesen (Midtjylland) kommt für Mileta Rajovic ins Spiel.

54 Alessandro Albanese (KF Egnatia) hat sich gefangen und aus der Distanz ins untere rechte Eck geschossen, aber Nordin Bakker hatte die Situation im Griff und schnappte sich den Ball mühelos.

49 Philip Billing (Midtjylland) vergibt einen Freistoß aus kurzer Distanz und schießt den Ball knapp über die Latte. Der Ball geht ins Toraus, und der Egnatia-Torwart führt den Abstoß aus.

49 Stefan Ebner pfeift, Ilidi Gruda (KF Egnatia) wird wegen eines Fouls verwarnt.

47 Denil Castillo (Midtjylland) schlägt eine Flanke von der Grundlinie in den Strafraum, verzieht aber den Abschluss und die gestaffelte Abwehr klärt.

46 David Martinez verlässt den Platz, für ihn kommt Stanley Iheanacho (Midtjylland).

46 Mike Tullberg entscheidet sich für einen Wechsel. Friday Etim (Midtjylland) ersetzt Gue-sung Cho.

46 Auswechslung. Kjell Watjen (Midtjylland) kommt für Hyun-seok Hyun ins Spiel.

46 Die Spieler sind nach der Pause auf den Platz zurückgekehrt, und die zweite Halbzeit beginnt gleich.

45+2 Der Schiedsrichter pfeift die erste Halbzeit ab, und die Spieler begeben sich in die Kabinen.

45 1 Minute Nachspielzeit angezeigt.

43 Karim Loukili (KF Egnatia) hat sich entschieden, das Spieltempo mit einer kurzen Ecke zu erhöhen.

41 Das Tor von Midtjylland wurde nach VAR-Überprüfung wegen Abseits annulliert.

40 Gue-sung Cho (Midtjylland) nimmt ein hervorragendes Zuspiel an und schlenzt den Ball vom rechten Pfosten ins Tor!

36 Nordin Bakker kam weit heraus und fing den langen Pass von Altin Kryeziu (KF Egnatia) ab.

33 Tor! Rasmus Kristensen schlägt eine tolle Flanke in den Strafraum, wo Cho Gue-sung (Midtjylland) goldrichtig steht und per Kopfball aus kurzer Distanz ins linke Eck vollendet. 1:1.

32 3:2 ist die aktuelle Bilanz der Torschüsse.

26 Ildi Gruda (KF Egnatia) schraubt sich nach einer brillianten Flanke nach oben und köpft den Ball unhaltbar für den Torhüter vom inneren rechten Pfosten ins Tor.

26 Daniel Addo (KF Egnatia) steht im Abseits.

24 Philip Billing (Midtjylland) tritt die Ecke und bringt den Ball wunderbar in den Strafraum, aber die gegnerische Abwehr passt auf und klärt die Situation.

20 Ildi Gruda (KF Egnatia) beging ein grobes Foul und Stefan Ebner pfiff das Vergehen ab.

19 Ballbesitzstatistik – 52:48.

15 Gue-sung Cho (Midtjylland) kommt nahe der Strafraumgrenze frei zum Schuss, aber der Ball geht über die Latte.

13 Julius Emefile (Midtjylland) hat es gut gemacht, aber sein Pass war ungenau und fand keinen Mitspieler. Der Ball ist im Aus, das Spiel wird mit einem Abstoß für Egnatia fortgesetzt.

8 Julius Emecheta (Midtjylland) versuchte, den Ball von außerhalb des Strafraums zu einem Mitspieler zu passen, aber die gegnerischen Abwehrspieler reagierten schnell und klärten die Situation.

7 Julius Emeghere (Midtjylland) versucht nach vorne zu kommen, aber ein Gegenspieler klärt den Ball. Der Ball geht ins Aus und Egnatia setzt das Spiel mit einem Abstoß fort.

4 Mileta Rajović (Midtjylland) war dem Tor nahe, hätte in dieser Situation aber besser agieren müssen. Sein schwacher Schuss aus kurzer Distanz landete direkt in den Händen von Mario Dajsinani.

4 Julius Ofori-Mintah (Midtjylland) schlägt eine tolle Flanke, aber die Verteidiger klären die Gefahr.

2 Die Abwehrspieler sind wachsam, sie klären die gefährliche Flanke von Mads Bech Sørensen (Midtjylland).

1 Anpfiff, das heutige Spiel hat soeben begonnen.

21:45 Endlich betreten die Spieler den Rasen! Midtjylland wird das Spiel anstoßen.

21:45 Das heutige Spiel wird von Stefan Ebner geleitet.

21:45 Die Startaufstellungen beider Teams stehen fest, Sie können sie sich jetzt ansehen.