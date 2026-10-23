Heißer Kampf um den Goldenen Schuh in der Türkei: Shomurodov und Muriqi schließen zu Orban auf

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Heißer Kampf um den Goldenen Schuh in der Türkei: Shomurodov und Muriqi schließen zu Orban auf

In der türkischen Süper Lig Das Rennen um die Torjägerkanone in der Saison 2026/27 hat sich zu einem echten Duell der Stars entwickelt. Der Wechsel erfahrener Torjäger, die zuvor in Europas Top-Ligen glänzten, in die Türkei hat den Wettbewerb um den „Goldenen Schuh“ auf ein beispielloses Niveau gehoben.

Nach Abschluss des achten Spieltages führt Mohamed Salah , der nach seiner glanzvollen Zeit beim FC Liverpool nun das Trikot von Trabzonspor trägt, mit 8 Toren die Tabelle allein an. Doch der Druck der Verfolger nimmt stetig zu.

Druck von Shomurodov und Muriqi: Orban im Visier

Die Spiele des letzten Spieltages haben die Torschützenliste kräftig durcheinandergewirbelt:

  • Die Treffsicherheit von Shomurodov und Muriqi: Der Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft, der bei Başakşehir konstant überzeugt, Eldor Shomurodov sowie der Torjäger von Fenerbahçe, Vedat Muriqi , trafen erneut ins Schwarze und schraubten ihre Torbilanz auf 7 Treffer hoch;

  • Aufschließen zum Spitzenreiter: Mit diesem Ergebnis zogen sie in der Torschützenliste mit dem Stürmer von Amed gleich, Gift Orban.

Die „Torflaute“ im Oktober und der Ärger auf der Bank

Der Druck von Shomurodov und Muriqi scheint dem talentierten nigerianischen Stürmer Gift Orban mental zuzusetzen:

  • Verlust der Treffsicherheit: Nachdem er zu Saisonbeginn regelmäßig traf, konnte Orban in den Pflichtspielen im Oktober bisher noch kein Tor erzielen;

  • Wutausbruch an der Seitenlinie: Aufgrund der Misserfolge stiegen beim Spieler die Frustration und Nervosität. Als der Trainer ihn im Spiel gegen Konyaspor auswechselte, konnte Orban seine Emotionen beim Verlassen des Platzes nicht zügeln und trat wütend gegen einen Stuhl auf der Ersatzbank;

  • Was ist der Grund? Der Grund für diese heftige Reaktion des Stürmers, der bereits während seiner Zeit beim italienischen Klub Verona für seinen schwierigen Charakter bekannt war, ist nicht die Auswechslung durch den Trainer, sondern seine eigene Ladehemmung vor dem gegnerischen Tor.

Süper Lig: Die Lage im Rennen um die Torjägerkanone

Die Torschützenliste der türkischen Liga ist gespickt mit Weltstars:

Platz

Spieler

Klub

Tore

1

Mohamed Salah

Trabzonspor

8

2-4

Eldor Shomurodov

Başakşehir

7

2-4

Vedat Muriqi

Fenerbahçe

7

2-4

Gift Orban

Amed

7

5-6

Victor Osimhen

Galatasaray

6

5-6

Dušan Vlahović

Beşiktaş

6

Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison erzielte Eldor Shomurodov in der Süper Lig 22 Tore und gewann als unangefochtener Torschützenkönig den „Goldenen Schuh“. Auch in diesem Jahr zählt der usbekische Stürmer zu den Top-Favoriten auf die Titelverteidigung.

Süper LigEldor ShomurodovMohamed SalahVedat MuriqiGift Orban
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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