Einziger Treffer von Norchayev sichert Navbahor wichtigen Sieg im Derby des Ferganatals

Im Rahmen der Usbekischen Superliga fand eines der am meisten erwarteten Spitzenspiele statt: das prestigeträchtige Derby des Ferganatals zwischen Navbahor und Andijon. Die intensive und kompromisslose Begegnung in Namangan endete mit einem verdienten 1:0-Sieg der Gastgeber.

Das einzige und entscheidende Tor, das über das Schicksal der Partie entschied, wurde in der 58. Minute von Stürmer Husayn Norchayev erzielt.

Spielchronik: Ein spannendes und intensives Duell in Namangan

Von den ersten Minuten an war das Spiel von aktiven und dynamischen Aktionen beider Mannschaften geprägt:

Erste Halbzeit: Beide Teams versuchten, die Initiative zu ergreifen, doch dank der soliden Arbeit der Verteidiger und Torhüter blieben die Tore in den ersten 45 Minuten sauber.

Das entscheidende Tor (58. Minute): Nachdem die Gastgeber in der zweiten Halbzeit den Druck erhöhten, wurden sie in der 58. Minute belohnt: Husayn Norchayev agierte im gegnerischen Strafraum schnell und präzise und beförderte den Ball ins Netz (1:0).

Druck von Andijon: In den verbleibenden Minuten drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch die Abwehr von Navbahor unter der Führung von O‘tkir Yusupov ließ dem Gegner keine Chance.

Situation in der Tabelle

Diese drei Punkte sind für die Namanganer im Kampf um die Medaillen von großer Bedeutung:

Navbahor auf Platz 3: Nach diesem Sieg erhöhten die „Falken“ ihr Punktekonto auf 52 Zähler und festigten ihren 3. Tabellenplatz.

Andijon rutscht ab: Andijon hingegen fiel nach der Niederlage mit 31 Punkten auf den 10. Tabellenplatz zurück.

Protokoll und Aufstellungen

Superliga

Navbahor — Andijon 1:0

Tor: Husayn Norchayev (58).

Startaufstellungen: