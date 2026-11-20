Am 20. November Im zentralen Spiel des 28. Spieltags der Usbekischen Superliga trafen in Namangan die Mannschaften von Navbahor und Neftchi aufeinander. Die Gastgeber besiegten den Klub aus Fergana, der nach einem Platzverweis in Unterzahl agierte. Die Entscheidung um die Meisterschaft wurde auf den nächsten Spieltag vertagt.

Die Gäste eröffneten den Torreigen. In der 26. Minute brachte Alisher Odilov Neftchi in Führung. Doch kurz darauf mussten die Gäste aus Fergana einen Rückschlag hinnehmen: Vladimir Jovović wurde vom Platz gestellt, sodass Neftchi die Partie in Unterzahl fortsetzen musste.

In der 42. Minute glich Jasurbek Jaloliddinov mit einem Distanzschuss aus. Sein Treffer wurde als Traumtor gewertet.