Navbahor besiegt Neftchi im Tal-Derby
Am 20. November Im zentralen Spiel des 28. Spieltags der Usbekischen Superliga trafen in Namangan die Mannschaften von Navbahor und Neftchi aufeinander. Die Gastgeber besiegten den Klub aus Fergana, der nach einem Platzverweis in Unterzahl agierte. Die Entscheidung um die Meisterschaft wurde auf den nächsten Spieltag vertagt.
Die Gäste eröffneten den Torreigen. In der 26. Minute brachte Alisher Odilov Neftchi in Führung. Doch kurz darauf mussten die Gäste aus Fergana einen Rückschlag hinnehmen: Vladimir Jovović wurde vom Platz gestellt, sodass Neftchi die Partie in Unterzahl fortsetzen musste.
In der 42. Minute glich Jasurbek Jaloliddinov mit einem Distanzschuss aus. Sein Treffer wurde als Traumtor gewertet.
In der zweiten Halbzeit erhöhte Navbahor den Druck. In der 53. Minute brachte Joel Kojo die Gastgeber in Führung. Nur zwei Minuten später erzielte Diyor Kholmatov einen weiteren Treffer und baute den Vorsprung auf zwei Tore aus.
Neftchi gab sich nicht geschlagen. In der 77. Minute erzielte Kofi Kuao das zweite Tor für sein Team. Doch der Ausgleich gelang den Gästen aus Fergana nicht mehr.
Damit gewann Navbahor das Tal-Derby auf heimischem Platz. Insgesamt fielen in der Begegnung fünf Tore, wobei Neftchi einen Großteil des Spiels mit zehn Mann bestreiten musste.
Tore:
• 26. Minute — Alisher Odilov (Neftchi).
• 42. Minute — Jasurbek Jaloliddinov (Navbahor).
• 53. Minute — Joel Kojo (Navbahor).
• 55. Minute — Diyor Kholmatov (Navbahor).
• 77. Minute — Kofi Kuao (Neftchi).
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