U17-Nationalmannschaft von Usbekistan rettet in der 90.+2 Minute ein Remis gegen Ecuador

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U17-Nationalmannschaft von Usbekistan rettet in der 90.+2 Minute ein Remis gegen Ecuador

Die U17-Nationalmannschaft von Usbekistan, die sich intensiv auf die Weltmeisterschaft vorbereitet, trat im Rahmen eines internationalen Testspiels gegen den starken südamerikanischen Vertreter Ecuador U17 an.

In einem intensiven und hart umkämpften Spiel trennten sich beide Teams mit einem 1:1-Unentschieden.

Der Höhepunkt des Spiels: Heldentat in der Nachspielzeit

Während der Begegnung konzentrierte sich der Trainerstab beider Mannschaften auf taktische Tests und die Bewertung der körperlichen Verfassung der Spieler:

  • Die Überlegenheit Ecuadors: In der ersten Halbzeit fielen keine Tore. In der 61. Minute der zweiten Halbzeit nutzten die Ecuadorianer einen Fehler in der Abwehr und gingen in Führung.

  • Tor in der 90.+2 Minute: Die jungen Usbeken kämpften bis zum Schluss und erhöhten den Druck. In der vom Schiedsrichter angezeigten Nachspielzeit (90.+2 Minute) erzielte der eingewechselte Habibulloh Tohirov den Treffer ins gegnerische Tor und bewahrte das Team vor der Niederlage.

Protokoll des internationalen Testspiels

Indikator / Abschnitt

Details

Status des Spiels

Internationales Testspiel (WM-Vorbereitung)

Gegner

Usbekistan U17 — Ecuador U17

Endstand

1:1

Tore

Ecuador (61. Minute) — Habibulloh Tohirov (90.+2 Minute)

Charakterstärke

Rückstand kurz vor Spielende aufgeholt

Kader der U17-Nationalmannschaft von Usbekistan

Der Trainerstab testete während des Spiels den erweiterten Kader und nahm eine Reihe von Rotationen vor:

  • Startelf: Mehroj Sirojiddinov, Muhammad Hakimov, Mirjamol Anvarov, Abubakir Rahimov, Adis Abdunabiyev, Islom Ravshanov, Amirxon Erkinov, Muhammad Mamatov, Suhrob Sadirjonov, Ahrorbek Ravshanbekov, Asilbek Aliyev;

  • In der zweiten Halbzeit eingewechselt: Muhammadaziz Ro‘ziboyev, Nurmuhammad O‘ktamov, Jahongir O‘ktamboyev, Mirkomil Murodov, Muhammadodilxon Orifxonov, Habibulloh Tohirov, Laziz Abduraimov.

Dieses Spiel gegen Ecuador, einen schnellen und starken Vertreter des lateinamerikanischen Fußballs, bot unseren Junioren vor der Weltmeisterschaft wertvolle internationale Erfahrung und wichtige Erkenntnisse.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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