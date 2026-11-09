Präsident von Kirgisistan Sadyr Japarow Während eines offenen Treffens mit den Bewohnern der Region Tschüi betonte er nachdrücklich, dass das Land ohne Industrieunternehmen und neue Produktionskapazitäten nicht zu einem modernen, wirtschaftlich entwickelten Staat werden könne.

Bei einem Dialog in der Stadt Kara-Balta forderte ein Anwohner die Schließung oder die Aufrüstung der Filtersysteme der großen örtlichen Ölraffinerie „Junda“, da die Umwelt durch den Betrieb leide und Gesundheitsprobleme wie Allergien, Haarausfall und Bluthochdruck in der Bevölkerung zunähmen.

„Ich bin kein Zauberer“: Die ablehnende Antwort des Präsidenten und seine Argumente

Das Staatsoberhaupt lehnte den Vorschlag zur Schließung des strategischen Industrieobjekts entschieden ab und antwortete auf die Frage aus der Perspektive der Weltwirtschaft und der staatlichen Interessen:

Die Forderung der Mehrheit – Industrie und Arbeitsplätze: „Wir können die Fabriken nicht vermehren, und Sie schlagen vor, sie zu schließen. 90 Prozent des Volkes fordern seit sechs Jahren: ‚Baut Fabriken und Werke, gebt uns Arbeit, macht uns zu einem Singapur‘. Wenn ich keine Fabriken baue, wie soll ich das erreichen? Ich bin schließlich kein Zauberer...“, so Japarow.

Faktor der energetischen Unabhängigkeit: Die seit 2011 betriebene Raffinerie „Junda“ ist eines der wichtigsten Objekte für die Versorgung Kirgisistans mit Schmierstoffen und Kraftstoffen. Der Präsident erinnerte daran, dass die Erreichung der Kraftstoffunabhängigkeit die Grundlage der staatlichen Sicherheit sei.

Zwei weitere neue Ölraffinerien werden gebaut: Um die externe Abhängigkeit des Landes von Kraftstoffimporten vollständig zu beseitigen, ist der Bau von zwei weiteren großen Raffinerien im Norden (Gebiet Tokmok/Kemin) und im Süden geplant.

Ökologie und Kompromiss: Wie wird das Problem gelöst?

Der Präsident wies die ökologischen Bedenken nicht gänzlich zurück und schlug eine Reihe von Kompromisslösungen vor, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, ohne den Betrieb zu schließen:

Bereich Geplante Maßnahmen Erwartetes Ergebnis Medizinische Untersuchung Durchführung eingehender klinischer Untersuchungen zur Gesundheit der Bevölkerung Feststellung der realen negativen Auswirkungen der Raffinerie auf den menschlichen Organismus Möglichkeit der Umsiedlung Falls medizinische Gutachten den Schaden belegen, Umsiedlung der Raffinerie weiter weg von Wohngebieten Beseitigung der Gefahr bei gleichzeitiger Erhaltung der Industriekapazität Schaffung eines grünen Gürtels Bepflanzung der Umgebung der Raffinerie mit zahlreichen Bäumen mittels Tröpfchenbewässerung Reduzierung schädlicher Gase und Stäube, Reinigung der Luft

Sadyr JaparowDiese Erklärung verdeutlicht die Politik des schwierigen Gleichgewichts zwischen Industrialisierung und ökologischer Sicherheit in Kirgisistan. Die Führung des Landes zeigt, dass sie bei der Priorisierung von Arbeitsplätzen und wirtschaftlicher Unabhängigkeit dennoch den Weg der Verbesserung ökologischer Standards durch Modernisierung gehen will.