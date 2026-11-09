Sadyr Japarow: Ohne Fabriken wird Kirgisistan kein Singapur

·4·Welt
Sadyr Japarow: Ohne Fabriken wird Kirgisistan kein Singapur

Präsident von Kirgisistan Sadyr Japarow Während eines offenen Treffens mit den Bewohnern der Region Tschüi betonte er nachdrücklich, dass das Land ohne Industrieunternehmen und neue Produktionskapazitäten nicht zu einem modernen, wirtschaftlich entwickelten Staat werden könne.

Bei einem Dialog in der Stadt Kara-Balta forderte ein Anwohner die Schließung oder die Aufrüstung der Filtersysteme der großen örtlichen Ölraffinerie „Junda“, da die Umwelt durch den Betrieb leide und Gesundheitsprobleme wie Allergien, Haarausfall und Bluthochdruck in der Bevölkerung zunähmen.

„Ich bin kein Zauberer“: Die ablehnende Antwort des Präsidenten und seine Argumente

Das Staatsoberhaupt lehnte den Vorschlag zur Schließung des strategischen Industrieobjekts entschieden ab und antwortete auf die Frage aus der Perspektive der Weltwirtschaft und der staatlichen Interessen:

  • Die Forderung der Mehrheit – Industrie und Arbeitsplätze: „Wir können die Fabriken nicht vermehren, und Sie schlagen vor, sie zu schließen. 90 Prozent des Volkes fordern seit sechs Jahren: ‚Baut Fabriken und Werke, gebt uns Arbeit, macht uns zu einem Singapur‘. Wenn ich keine Fabriken baue, wie soll ich das erreichen? Ich bin schließlich kein Zauberer...“, so Japarow.

  • Faktor der energetischen Unabhängigkeit: Die seit 2011 betriebene Raffinerie „Junda“ ist eines der wichtigsten Objekte für die Versorgung Kirgisistans mit Schmierstoffen und Kraftstoffen. Der Präsident erinnerte daran, dass die Erreichung der Kraftstoffunabhängigkeit die Grundlage der staatlichen Sicherheit sei.

  • Zwei weitere neue Ölraffinerien werden gebaut: Um die externe Abhängigkeit des Landes von Kraftstoffimporten vollständig zu beseitigen, ist der Bau von zwei weiteren großen Raffinerien im Norden (Gebiet Tokmok/Kemin) und im Süden geplant.

Ökologie und Kompromiss: Wie wird das Problem gelöst?

Der Präsident wies die ökologischen Bedenken nicht gänzlich zurück und schlug eine Reihe von Kompromisslösungen vor, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen, ohne den Betrieb zu schließen:

Bereich

Geplante Maßnahmen

Erwartetes Ergebnis

Medizinische Untersuchung

Durchführung eingehender klinischer Untersuchungen zur Gesundheit der Bevölkerung

Feststellung der realen negativen Auswirkungen der Raffinerie auf den menschlichen Organismus

Möglichkeit der Umsiedlung

Falls medizinische Gutachten den Schaden belegen, Umsiedlung der Raffinerie weiter weg von Wohngebieten

Beseitigung der Gefahr bei gleichzeitiger Erhaltung der Industriekapazität

Schaffung eines grünen Gürtels

Bepflanzung der Umgebung der Raffinerie mit zahlreichen Bäumen mittels Tröpfchenbewässerung

Reduzierung schädlicher Gase und Stäube, Reinigung der Luft

Sadyr JaparowDiese Erklärung verdeutlicht die Politik des schwierigen Gleichgewichts zwischen Industrialisierung und ökologischer Sicherheit in Kirgisistan. Die Führung des Landes zeigt, dass sie bei der Priorisierung von Arbeitsplätzen und wirtschaftlicher Unabhängigkeit dennoch den Weg der Verbesserung ökologischer Standards durch Modernisierung gehen will.

Sadyr JaparowJunda ÖlraffinerieKirgisische WirtschaftUmweltschutzIndustriepolitik
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Sadir Japarows radikale Initiative: Kirgisistan will Energiegetränke verbietenSadir Japarows radikale Initiative: Kirgisistan will Energiegetränke verbieten5 November 15:14Unerwartete Situation in Sokuluk: Warum hat Sadyr Dschaparow das Lobgedicht gestoppt?Unerwartete Situation in Sokuluk: Warum hat Sadyr Dschaparow das Lobgedicht gestoppt?7 November 11:17Wie reagierte der kirgisische Präsident Sadyr Dschaparow auf einen Bürger, der ihn nicht persönlich sprechen konnte?Wie reagierte der kirgisische Präsident Sadyr Dschaparow auf einen Bürger, der ihn nicht persönlich sprechen konnte?23 Oktober 16:05„Putsch“-Vorwurf fallen gelassen: Gericht fällt sensationelles Urteil für Kamtschibek Taschijew„Putsch“-Vorwurf fallen gelassen: Gericht fällt sensationelles Urteil für Kamtschibek Taschijew11 September 17:09Sadyr Japarow begnadigt Häftling, der seinem todkranken Bruder eine Niere spenden willSadyr Japarow begnadigt Häftling, der seinem todkranken Bruder eine Niere spenden will26 Oktober 13:03Skandal um unbezahltes Denkmal für den „künftigen Präsidenten“ TaschijewSkandal um unbezahltes Denkmal für den „künftigen Präsidenten“ Taschijew5 November 23:02
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Warum schrecken wir kurz vor dem Einschlafen plötzlich auf?
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Warum fliegen Gänse in einer V-Formation? Das Geheimnis dahinter
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig