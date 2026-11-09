Der Präsident von Belarus Alexander Lukaschenko gab eine spezielle Meisterklasse für die Teilnehmer der traditionellen V. Jubiläums-Holzfällermeisterschaft für Medienvertreter.

Bei dem Wettbewerb, der am malerischen Ufer des Wjatscha-Stausees in der Region Minsk organisiert wurde, traten 37 Teams bestehend aus führenden nationalen und regionalen Medien sowie offiziellen Pressediensten, gegeneinander an.

Meisterklasse per Videobotschaft: „Sie sollen sehen, dass sie nicht die Einzigen sind, die arbeiten“

Da das Staatsoberhaupt am Tag des Wettbewerbs zu einem Arbeitsbesuch in die Region Mogilew gereist war, konnte er nicht persönlich anwesend sein, ließ die Teilnehmer jedoch nicht unbeachtet:

Praktische Anleitung und Technik: In seiner Videobotschaft demonstrierte der Präsident persönlich die Feinheiten des Holzspaltens, die richtige Handhabung der Axt und die Schlagtechnik und setzte damit einen hohen Standard für die Teilnehmer.

Journalistenals Ermutigung: „Journalisten sollen wissen, dass sie nicht die Einzigen sind, die arbeiten“, betonte Lukaschenko und ermutigte die Medienmitarbeiter, auch bei schwerer körperlicher Arbeit aktiv zu sein.

Wettbewerbsformat und Hauptdisziplinen

Die teilnehmenden Teams traten in mehreren einzigartigen Disziplinen an, die nicht nur körperliche Kraft, sondern auch Präzision und Schnelligkeit erforderten:

„Holzhacken nach Präsidentenart“: Fachmännisches Spalten von Baumstümpfen basierend auf der vom Staatsoberhaupt gezeigten Technik;

„Mit einem Schlag!“: Die Prüfung, das Holz mit nur einem einzigen, kraftvollen und präzisen Schlag zu spalten;

Team-Staffel: Eine allgemeine Etappe, die Schnelligkeit und Teamgeist auf die Probe stellte.

Ergebnisse des Wettbewerbs und Details zum Hauptpreis

Kategorie / Kriterium Indikator / Details Datum und Ort des Wettbewerbs 8. November 2026, Ufer des Wjatscha-Stausees (Region Minsk) Umfang der Teilnehmer 37 Teams (nationale und regionale Medien, Pressedienste) Hauptpreis (Exklusiv) Eine in Belarus hergestellte Axt und Präsidentenhandschuhe (mit dem Autogramm von Alexander Lukaschenko) Absoluter Champion Das Team „Wojenkor“ der Fernsehgesellschaft „WojenTV“

Wer hat die Axt mit dem Autogramm des Präsidenten erhalten?

Der spannendste Moment der Veranstaltung war die Übergabe des Hauptpreises. Der Präsident stellte eine spezielle, in Belarus hergestellte Axt, die er persönlich beim Holzhacken verwendet hatte, sowie seine Arbeitshandschuhe als Preis zur Verfügung.

Diese wertvolle und symbolische Trophäe mit dem Autogramm des Staatsoberhauptes ging an das Team „Wojenkor“ der Fernsehgesellschaft „WojenTV“, das nach den Ergebnissen des Wettbewerbs alle Konkurrenten hinter sich ließ und den ersten Platz in der Teamwertung belegte.