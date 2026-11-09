Der 19-jährige Verteidiger Pau Cubarsí vom FC Barcelona gewinnt den Golden Boy Award

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Der 19-jährige Verteidiger Pau Cubarsí vom FC Barcelona gewinnt den Golden Boy Award

Als eine der renommiertesten individuellen Auszeichnungen im europäischen Fußball Golden Boy („Goldener Junge“) wurde der nächste Preisträger offiziell bekannt gegeben. Diese Anerkennung ging an den Innenverteidiger des katalanischen Klubs FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft, Pau Cubarsí .

Die Organisatoren des Preises bestätigten offiziell über ihre sozialen Netzwerke, dass Cubarsí die meisten Stimmen als talentiertester U21-Spieler des Kontinents erhalten hat.

Tradition des FC Barcelona und frühere Preisträger

Der Sieg von Cubarsí zeigt, dass die Absolventen der berühmten Akademie „La Masia“ des katalanischen Klubs auf dem Kontinent erneut unübertroffen sind:

  • Triumph vor zwei Jahren: Vor zwei Jahren gewann sein Teamkollege — ein weiterer Star des FC Barcelona — diese Auszeichnung;

  • Ergebnis des letzten Jahres: Im vergangenen Jahr ging der Golden Boy Award an den Flügelspieler des französischen Klubs Paris Saint-Germain, Désiré Doué, doch dieses Mal kehrte die Trophäe nach Barcelona zurück;

  • Ein seltener Erfolg für einen Verteidiger: Es ist ein seltenes Ereignis, dass ein Innenverteidiger diese Auszeichnung gewinnt, die historisch gesehen meist an Stürmer und Mittelfeldspieler vergeben wird.

Statistiken der laufenden Saison und WM-Triumph

Der junge Verteidiger zeigt sowohl auf Vereinsebene als auch in der Nationalmannschaft ein hohes Maß an Konstanz und Reife:

Wettbewerb / Ebene

Anzahl der Spiele

Ergebnisse / Statistiken

Bedeutung

La Liga (laufende Saison)

9 Spiele

2 Vorlagen

Zuverlässigkeit in der Abwehr und Spielaufbau

UEFA Champions League

4 Spiele

Stammspieler

Stabile Kontrolle in der europäischen Elite

Spanische Nationalmannschaft

Stammelf

Weltmeister (2026)

Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft

Ein neuer Meilenstein nach dem Weltmeistertitel

Für Pau Cubarsí ist diese Auszeichnung nicht der einzige große Erfolg in seiner Karriere. Er stand 2026 mit der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft ganz oben auf dem Podium. Der WM-Titel und seine souveränen Leistungen für den FC Barcelona sicherten ihm den unangefochtenen Sieg im Rennen um den Golden Boy.

Pau CubarsíGolden BoyFC BarcelonaLa MasiaFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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