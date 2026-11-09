Die usbekische Fechterin Sanam Nazarova gewinnt Bronze beim Weltcup

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Die usbekische Fechterin Sanam Nazarova gewinnt Bronze beim Weltcup

In der bahrainischen Hauptstadt Manama ging die jüngste Etappe des Junioren-Weltcups im Degenfechten mit spannenden Wettkämpfen zu Ende.

Nach Angaben des Pressedienstes des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) von Usbekistan nahm unsere Landsfrau an diesem prestigeträchtigen Wettbewerb teil, bei dem 121 der stärksten jungen Athleten aus 23 Ländern antraten: Sanam Nazarova zeigte ihr großes Können und sicherte sich die verdiente Bronzemedaille.

Der schwierige Weg zum Podium

Die junge usbekische Degenfechterin agierte während des gesamten Turniers entschlossen und souverän und besiegte Vertreter führender Nationen:

  • Überzeugende Siege in den Playoffs: Auf ihrem Weg durch das Turnierraster gewann Nazarova nacheinander gegen Athletinnen aus den im Fechtsport weltweit führenden Nationen China, Hongkong sowie Ägypten ;

  • Halbfinal-Spannung: Im Halbfinale um den Einzug in das Finale lieferte sich unsere Landsfrau einen intensiven Kampf gegen eine weitere erfahrene Athletin aus Hongkong. In einem hart umkämpften Duell behielt die Gegnerin die Oberhand, und Nazarova beendete den Weltcup mit einer verdienten Bronzemedaille.

Wichtige Kennzahlen des Weltcups in Manama

Kennzahl

Zahl / Detail

Anmerkung

Datum des Wettbewerbs

5.–8. November

Viertägiges offizielles Turnier

Gastgeberstadt

Manama (Bahrain)

Offizielle FIE-Etappe für Junioren

Disziplin

Degen (Épée)

Einzelwettbewerbe der Junioren

Anzahl der teilnehmenden Länder

23 Länder

Hoher internationaler Wettbewerb

Gesamtzahl der Athleten

121 Athleten

Ausgewählte junge Fechter

Ergebnis für Usbekistan

Bronzemedaille

Sanam Nazarova

Die neue Generation des usbekischen Fechtsports

Die systematische Förderung des Nachwuchses durch den Usbekischen Fechtverband trägt in den letzten Jahren Früchte. Der Erfolg von Sanam Nazarova, die sich unter über 120 Athleten durchsetzte und das Podium des Weltcups erreichte, beweist erneut, dass die Reserve der Nationalmannschaft auf internationaler Ebene wettbewerbsfähig ist.

Sanam NazarovaFechtenWeltcupUsbekischer FechtverbandSport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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