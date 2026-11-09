Die 11 Stars des Jahres: Messi und Mbappé in der FIFPRO-Auswahl, aber Kane fehlt

Die internationale Spielergewerkschaft (FIFPRO) hat offiziell die Weltauswahl des Jahres 2026 bekannt gegeben, die auf den Stimmen tausender Profifußballer weltweit basiert.

Die veröffentlichte Aufstellung sorgte in der Fußballwelt für hitzige Debatten und Überraschung. Das größte Aufsehen erregte das Fehlen des Ballon d'Or-Gewinners Harry Kane sowie des portugiesischen Superstars Cristiano Ronaldoin dieser Auswahl.

Unerwartete Entscheidungen und die wichtigsten Abwesenden

Die wichtigsten Punkte, die bei der Wahl der Weltauswahl die Aufmerksamkeit von Millionen Fans und Experten auf sich zogen:

Kein Platz für den Ballon d'Or-Sieger: Harry Kane, der die wichtigste individuelle Auszeichnung des Jahres gewann, schaffte es nach der finalen Abstimmung seiner Kollegen nicht in die Top 11;

Weltauswahl ohne Ronaldo: Auch Cristiano Ronaldo , der in den letzten Jahren weiterhin Torrekorde bricht, schaffte es bei der Stimmenanzahl nicht unter die drei besten Stürmer;

Messi bleibt an der Spitze: Lionel Messi, der für den US-Klub Inter Miami spielt, konnte sich bei der weltweiten Abstimmung erneut behaupten und sicherte sich einen Platz im Angriff.

FIFPRO – 2026: Die komplette Weltauswahl des Jahres

Die 11 besten Fußballer der Welt wurden in einem 3-4-3-System aufgestellt:

Position Spieler Verein Status / Auszeichnung Torwart David Raya Arsenal Zuverlässigster Torhüter des Jahres Verteidiger Achraf Hakimi PSG Führender Rechtsverteidiger Verteidiger Pau Cubarsí Barcelona Golden Boy-Gewinner und Abwehrstütze Verteidiger Nuno Mendes PSG Aktivster Linksverteidiger Mittelfeldspieler Vitinha PSG Präzision und Spielkontrolle im Zentrum Mittelfeldspieler Rodri Barcelona General im Mittelfeld Mittelfeldspieler Jude Bellingham Real Madrid Kreativität im offensiven Mittelfeld Mittelfeldspieler Lamine Yamal Barcelona Meister der Schnelligkeit und des Dribblings Stürmer Erling Haaland Manchester City Tormaschine und Mittelstürmer Stürmer Kylian Mbappé Real Madrid Führender Star im Angriff Stürmer Lionel Messi Inter Miami Legendäre Führung und konstante Klasse

Absolute Dominanz von Barcelona und PSG

In der Auswahl sind der französische Klub PSG (3 Spieler) und der katalanische Verein Barcelona (3 Spieler) am stärksten vertreten. Diese Balance im Mittelfeld und Angriff unterstreicht die wachsende Bedeutung schneller Außenbahnspieler und junger Talente im modernen Fußball.