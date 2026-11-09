Die 11 Stars des Jahres: Messi und Mbappé in der FIFPRO-Auswahl, aber Kane fehlt

·6·Sport
Die 11 Stars des Jahres: Messi und Mbappé in der FIFPRO-Auswahl, aber Kane fehlt

Die internationale Spielergewerkschaft (FIFPRO) hat offiziell die Weltauswahl des Jahres 2026 bekannt gegeben, die auf den Stimmen tausender Profifußballer weltweit basiert.

Die veröffentlichte Aufstellung sorgte in der Fußballwelt für hitzige Debatten und Überraschung. Das größte Aufsehen erregte das Fehlen des Ballon d'Or-Gewinners Harry Kane sowie des portugiesischen Superstars Cristiano Ronaldoin dieser Auswahl.

Unerwartete Entscheidungen und die wichtigsten Abwesenden

Die wichtigsten Punkte, die bei der Wahl der Weltauswahl die Aufmerksamkeit von Millionen Fans und Experten auf sich zogen:

  • Kein Platz für den Ballon d'Or-Sieger: Harry Kane, der die wichtigste individuelle Auszeichnung des Jahres gewann, schaffte es nach der finalen Abstimmung seiner Kollegen nicht in die Top 11;

  • Weltauswahl ohne Ronaldo: Auch Cristiano Ronaldo , der in den letzten Jahren weiterhin Torrekorde bricht, schaffte es bei der Stimmenanzahl nicht unter die drei besten Stürmer;

  • Messi bleibt an der Spitze: Lionel Messi, der für den US-Klub Inter Miami spielt, konnte sich bei der weltweiten Abstimmung erneut behaupten und sicherte sich einen Platz im Angriff.

FIFPRO – 2026: Die komplette Weltauswahl des Jahres

Die 11 besten Fußballer der Welt wurden in einem 3-4-3-System aufgestellt:

Position

Spieler

Verein

Status / Auszeichnung

Torwart

David Raya

Arsenal

Zuverlässigster Torhüter des Jahres

Verteidiger

Achraf Hakimi

PSG

Führender Rechtsverteidiger

Verteidiger

Pau Cubarsí

Barcelona

Golden Boy-Gewinner und Abwehrstütze

Verteidiger

Nuno Mendes

PSG

Aktivster Linksverteidiger

Mittelfeldspieler

Vitinha

PSG

Präzision und Spielkontrolle im Zentrum

Mittelfeldspieler

Rodri

Barcelona

General im Mittelfeld

Mittelfeldspieler

Jude Bellingham

Real Madrid

Kreativität im offensiven Mittelfeld

Mittelfeldspieler

Lamine Yamal

Barcelona

Meister der Schnelligkeit und des Dribblings

Stürmer

Erling Haaland

Manchester City

Tormaschine und Mittelstürmer

Stürmer

Kylian Mbappé

Real Madrid

Führender Star im Angriff

Stürmer

Lionel Messi

Inter Miami

Legendäre Führung und konstante Klasse

Die 11 Stars des Jahres: Messi und Mbappé in der FIFPRO-Auswahl, aber Kane fehlt

Absolute Dominanz von Barcelona und PSG

In der Auswahl sind der französische Klub PSG (3 Spieler) und der katalanische Verein Barcelona (3 Spieler) am stärksten vertreten. Diese Balance im Mittelfeld und Angriff unterstreicht die wachsende Bedeutung schneller Außenbahnspieler und junger Talente im modernen Fußball.

FIFPROHarry KaneCristiano RonaldoLionel MessiWeltauswahl
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Samir Nasri sorgt mit Aussagen zu den Ballon d’Or-Ergebnissen für AufsehenSamir Nasri sorgt mit Aussagen zu den Ballon d’Or-Ergebnissen für Aufsehen28 Oktober 18:01Der größte Torjäger oder der größte Spieler? Werner erklärt den Unterschied zwischen Ronaldo und MessiDer größte Torjäger oder der größte Spieler? Werner erklärt den Unterschied zwischen Ronaldo und Messi7 November 08:41Das größte Duell der Geschichte: Ronaldo übertrifft Messi bei den LänderspielrekordenDas größte Duell der Geschichte: Ronaldo übertrifft Messi bei den Länderspielrekorden6 November 09:26Cristiano Ronaldos Ballon d'Or 2008 als bester der Fußballgeschichte ausgezeichnetCristiano Ronaldos Ballon d'Or 2008 als bester der Fußballgeschichte ausgezeichnet29 Oktober 08:51Ronaldo bezeichnet sich selbst als den „besten Spieler“ der FußballgeschichteRonaldo bezeichnet sich selbst als den „besten Spieler“ der Fußballgeschichte12 Oktober 14:33Ronaldos Kommentar zu Messi erreicht 5,8 Millionen LikesRonaldos Kommentar zu Messi erreicht 5,8 Millionen Likes9 Oktober 00:32
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Unerwartete Niederlage: Diyora Keldiyorova scheidet beim Grand Slam aus
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
Überraschender Aufstand bei City: Rico Lewis will wegen Husanov den Verein verlassen
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
„Es wird eine Hochzeit geben“: Sindorovs Großvater spricht über Assaubayeva
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Warum können westliche Kommentatoren den Stil von Bakhodir Jalolov nicht akzeptieren
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Erling Haaland hat beschlossen, Manchester City zu verlassen – sein neues Ziel wurde enthüllt
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Die schwächsten Spieler des Spiels zwischen Manchester City und PSG wurden bekannt gegeben
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Weg frei für Khusanov? Britische Presse analysiert seine Zukunft in Manchester
Überraschende Einschätzung von Kasparow: Wer ist der Favorit im WM-Duell zwischen Gukesh und Sindarow?
Überraschende Einschätzung von Kasparow: Wer ist der Favorit im WM-Duell zwischen Gukesh und Sindarow?