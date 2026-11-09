Die 11 Stars des Jahres: Messi und Mbappé in der FIFPRO-Auswahl, aber Kane fehlt
Die internationale Spielergewerkschaft (FIFPRO) hat offiziell die Weltauswahl des Jahres 2026 bekannt gegeben, die auf den Stimmen tausender Profifußballer weltweit basiert.
Die veröffentlichte Aufstellung sorgte in der Fußballwelt für hitzige Debatten und Überraschung. Das größte Aufsehen erregte das Fehlen des Ballon d'Or-Gewinners Harry Kane sowie des portugiesischen Superstars Cristiano Ronaldoin dieser Auswahl.
Unerwartete Entscheidungen und die wichtigsten Abwesenden
Die wichtigsten Punkte, die bei der Wahl der Weltauswahl die Aufmerksamkeit von Millionen Fans und Experten auf sich zogen:
Kein Platz für den Ballon d'Or-Sieger: Harry Kane, der die wichtigste individuelle Auszeichnung des Jahres gewann, schaffte es nach der finalen Abstimmung seiner Kollegen nicht in die Top 11;
Weltauswahl ohne Ronaldo: Auch Cristiano Ronaldo , der in den letzten Jahren weiterhin Torrekorde bricht, schaffte es bei der Stimmenanzahl nicht unter die drei besten Stürmer;
Messi bleibt an der Spitze: Lionel Messi, der für den US-Klub Inter Miami spielt, konnte sich bei der weltweiten Abstimmung erneut behaupten und sicherte sich einen Platz im Angriff.
FIFPRO – 2026: Die komplette Weltauswahl des Jahres
Die 11 besten Fußballer der Welt wurden in einem 3-4-3-System aufgestellt:
Position
Spieler
Verein
Status / Auszeichnung
Torwart
David Raya
Arsenal
Zuverlässigster Torhüter des Jahres
Verteidiger
Achraf Hakimi
PSG
Führender Rechtsverteidiger
Verteidiger
Pau Cubarsí
Barcelona
Golden Boy-Gewinner und Abwehrstütze
Verteidiger
Nuno Mendes
PSG
Aktivster Linksverteidiger
Mittelfeldspieler
Vitinha
PSG
Präzision und Spielkontrolle im Zentrum
Mittelfeldspieler
Rodri
Barcelona
General im Mittelfeld
Mittelfeldspieler
Jude Bellingham
Real Madrid
Kreativität im offensiven Mittelfeld
Mittelfeldspieler
Lamine Yamal
Barcelona
Meister der Schnelligkeit und des Dribblings
Stürmer
Erling Haaland
Manchester City
Tormaschine und Mittelstürmer
Stürmer
Kylian Mbappé
Real Madrid
Führender Star im Angriff
Stürmer
Lionel Messi
Inter Miami
Legendäre Führung und konstante Klasse
Absolute Dominanz von Barcelona und PSG
In der Auswahl sind der französische Klub PSG (3 Spieler) und der katalanische Verein Barcelona (3 Spieler) am stärksten vertreten. Diese Balance im Mittelfeld und Angriff unterstreicht die wachsende Bedeutung schneller Außenbahnspieler und junger Talente im modernen Fußball.
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