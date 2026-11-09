In der russischen Stadt Jekaterinburg wurde eine kriminelle Gruppe entlarvt, die Menschen täuschte, entführte und unter Zwang zu Militäreinsätzen in der Ukraine schickte. Die Mitglieder dieses Netzwerks machten sich die Einmalzahlungen des russischen Verteidigungsministeriums für Soldaten sowie die millionenschweren Entschädigungen für Gefallene als „Einnahmequelle“ zunutze.

Der Prozess gegen die sieben festgenommenen Beschuldigten, die in Zusammenarbeit zwischen dem russischen Innenministerium und dem FSB gefasst wurden, hat offiziell begonnen.

Wie wurden die Opfer ausgewählt und welche Fallen wurden ihnen gestellt?

Die Kriminellen verfolgten bei der Auswahl ihrer Opfer eine äußerst präzise und grausame Strategie:

Schutzlose Schichten im Visier: Die Gruppe suchte gezielt nach schutzlosen Männern, die in finanziellen Schwierigkeiten steckten, keine feste Arbeit oder kein Einkommen hatten, obdachlos oder alkoholabhängig waren und von niemandem vermisst wurden.

Die Falle der vorübergehenden Unterkunft: Den Opfern wurde zunächst Hilfe, kostenlose Unterkunft und warme Mahlzeiten versprochen.

Misshandlungen und erzwungene Verträge: Nachdem die Opfer in die Falle getappt waren, wurden sie körperlicher Gewalt, Schlägen und psychischem Druck ausgesetzt. Infolgedessen wurden die Männer gezwungen, Verträge mit dem russischen Verteidigungsministerium zu unterzeichnen.

Millionen Rubel und das Schema der Scheinehen

Das Hauptziel der kriminellen Vereinigung war es, die hohen staatlichen Zahlungen für Soldaten an der Front vollständig zu unterschlagen:

Zugriff auf Bankkonten: Die Gruppenmitglieder ließen im Namen der Opfer Bankkarten ausstellen und notarielle Vollmachten zur Kontoverwaltung beglaubigen. Auf diese Weise flossen alle Auszahlungen und Monatsgehälter direkt in die Taschen der Kriminellen.

Scheinehen für Entschädigungen: Frauen aus der Gruppe gingen zudem Scheinehen mit den Opfern ein, um im Falle einer Verwundung oder des Todes an der Front die hohen Versicherungs- und Entschädigungssummen als rechtmäßige Erben zu kassieren.

Aktivitäten des kriminellen Netzwerks in Zahlen

Indikator / Bereich Details Bedeutung / Konsequenz Zusammensetzung der kriminellen Gruppe 7 Mitglieder (Männer und Frauen) Agierte als organisiertes Netzwerk Anklagepunkte 12 Fälle von Entführung und Erpressung Zahlreiche Opfer bestätigt Beschlagnahmte Beweise Dutzende Telefone, SIM-Karten, fremde Bankkarten Beweise für Kontoverwaltung als Sachbeweise sichergestellt Festnehmende Behörden Russisches Innenministerium und FSB Durch Spezialoperation neutralisiert

Gericht und Unausweichlichkeit der Strafe

Auf Basis von bei Durchsuchungen sichergestellten Dokumenten, Bankkarten und Zeugenaussagen der Opfer wurde ein Gerichtsverfahren eröffnet. Den Mitgliedern der organisierten Gruppe werden Entführung, Freiheitsberaubung und Erpressung in besonders schwerem Fall vorgeworfen; ihnen drohen langjährige Haftstrafen.