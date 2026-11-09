Trumps Vermögen um 3 Milliarden Dollar gestiegen? Seine Antwort lässt das Netz beben

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Trumps Vermögen um 3 Milliarden Dollar gestiegen? Seine Antwort lässt das Netz beben

Der US-Präsident Donald Trump ist erneut zum meistdiskutierten Thema der Weltmedien geworden, nachdem er bei einer Pressekonferenz einen scharfen und ironischen Schlagabtausch mit einem Journalisten führte.

Während des Gesprächs wies der Reporter unter Berufung auf eine aktuelle Untersuchung des renommierten Forbes Magazins darauf hin, dass das Nettovermögen des Politikers seit seiner Rückkehr ins Präsidentenamt sprunghaft angestiegen sei. Die unkonventionelle Reaktion und Empfehlung des Staatschefs lösten jedoch eine hitzige Debatte in den sozialen Netzwerken aus.

30 Sekunden Streit im Weißen Haus: „Jeder ist reicher geworden“

Der Dialog zwischen dem Pressevertreter und dem Präsidenten verlief wortwörtlich wie folgt:

  • Frage des Reporters: „Einem Artikel im Forbes-Magazin zufolge ist Ihr Nettovermögen seit Ihrer Rückkehr ins Amt um 3 Milliarden Dollar gestiegen“;

  • Trumps knappe Reaktion: „Unter meiner Führung ist das jedem passiert (jeder ist reicher geworden)“;

  • Einwand des Journalisten: „Mein Nettovermögen ist nicht um 3 Milliarden Dollar gestiegen“;

  • Der finale Konter des Präsidenten: „Sie hätten eben auch Aktien besitzen sollen.“

Forbes-Bericht und die wahren Gründe für das finanzielle Wachstum

Analysten des Forbes-Magazins führen den drastischen Anstieg von Trumps Kapital auf mehrere strategische Vermögenswerte und die Marktkonjunktur zurück:

Faktor / Vermögensbereich

Wachstumsmechanismus

Ergebnis und Auswirkung

Börse und Aktienmarkt

Wertsteigerung der Aktien seiner Unternehmen und verbundenen Vermögenswerte

Ausweitung des Nettovermögens um Milliarden Dollar

Medien und digitale Vermögenswerte

Kapitalisierung der Plattform Truth Social und anderer digitaler Projekte

Steigendes Interesse von Marktteilnehmern und Investoren

Immobilien und Markenwert

Preisanstieg bei Premium-Immobilien unter der Marke Trump

Stärkung des gesamten Vermögensportfolios

Reaktionen von Öffentlichkeit und Analysten

Trumps Antwort an den Journalisten wird in den politischen und finanziellen Kreisen der USA unterschiedlich interpretiert:

  • Investitionskultur und Marktwohlstand: Anhänger und Marktexperten betrachten die Worte des Präsidenten als pragmatische Wahrheit, die das starke Wachstum des Aktienmarktes (Wall Street) und die hohen Gewinne der Investoren widerspiegelt;

  • Kritik an der sozialen Ungleichheit: Die Opposition und Kritiker bewerten dieses Eingeständnis hingegen als Zeichen der Distanz zu den täglichen wirtschaftlichen Problemen der einfachen Amerikaner, der Inflation und der Schicht, die keine Aktien besitzt.

Auf diese Weise hat Donald Trumps erneute ironische Antwort mit Verweis auf den Aktienmarkt die globale Debatte über Wirtschaftspolitik und die Verteilung von Reichtum erneut angeheizt.

Donald TrumpForbesTruth SocialUS-WirtschaftAktienmarkt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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