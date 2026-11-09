Einzelner Lottoschein gewinnt historischen Powerball-Jackpot in Höhe von 847 Millionen Dollar in den USA

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Einzelner Lottoschein gewinnt historischen Powerball-Jackpot in Höhe von 847 Millionen Dollar in den USA

Einer der größten und spektakulärsten Gewinne in der Geschichte der US-Lotterien wurde verzeichnet. Der Besitzer eines einzigen in New Jersey gekauften Lottoscheins hat den berühmten Powerball Jackpot in Höhe von 847 Millionen Dollar geknackt.

Das Glückslos stimmte bei der Ziehung am 4. November 2026 mit allen 6 Zahlen überein — 15, 34, 41, 53, 56 und der speziellen roten Powerball 21 — und machte den Gewinner über Nacht zu einem der reichsten Menschen der Welt.

Wo wurde das Ticket gekauft? Auch der Laden erhielt eine Prämie

Nach offiziellen Angaben der Lotterieveranstalter wurde das Ticket mit den Gewinnzahlen im Wegmans-Supermarkt in Montvaleim Bergen County, New Jersey, erworben.

Auch das Geschäft, das das Gewinnerlos verkauft hat, ging nicht leer aus – gemäß den Powerball-Regularien erhielt der Laden von den Lotterieveranstaltern einen garantierten Bonus von 30.000 Dollar. garantierten Bonus.

Wie kann der Gewinner das Geld erhalten? Zwei Optionen und Steuern

Der neue Multimillionär muss sich zwischen zwei finanziellen Auszahlungsmodellen entscheiden:

  • 29-jährige Ratenzahlung: Wenn der Gewinner die vollen 847 Millionen Dollar erhalten möchte, wird der Betrag über 29 Jahre in gleichen jährlichen Raten ausgezahlt;

  • Einmalige Barauszahlung: Entscheidet sich der Gewinner für eine sofortige Auszahlung, erhält er 363,1 Millionen Dollar in bar;

  • Staatliche Steuern: Unabhängig von der gewählten Auszahlungsform werden gemäß US-Recht 24 % Bundessteuer sowie 8 % lokale Steuer für den Bundesstaat New Jersey vom Gewinn abgezogen.

Wichtige Kennzahlen des historischen Gewinns

Kennzahl / Faktor

Details

Bedeutung

Gesamtgewinn (Jackpot)

$847.000.000

9. größter Gewinn in der Powerball-Geschichte

Barauszahlungsoption

$363.100.000

Einmaliger Auszahlungsbetrag

Gewinnzahlenkombination

15, 34, 41, 53, 56 (Powerball: 21)

Alle 6 Kugeln korrekt

Verkaufsstelle

Wegmans (Montvale, New Jersey)

Supermarkt erhielt $30.000 Bonus

Privatsphäre

Recht auf vollständige Anonymität

Landesgesetz erlaubt den Schutz der Identität

Bleibt der Name des Gewinners geheim?

Die Frage, die viele beschäftigt, ist die Identität des Gewinners. Die aktuelle Gesetzgebung in New Jersey garantiert zum Schutz der Sicherheit und Privatsphäre der Gewinner das Recht auf vollständige Anonymität. Daher kann der glückliche Gewinner seinen Namen und sein Gesicht auf Wunsch geheim halten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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