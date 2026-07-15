WM 2026. England — Argentinien: Ein Schritt bis zum Finale

Heute wird der zweite Finalist der WM 2026 ermittelt. Im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta treffen England und Argentinien aufeinander – der Sieger kämpft im Finale gegen Spanien um den Titel.

Ein großer Fußballabend in Atlanta

Die Weltmeisterschaft 2026 ist in der entscheidenden Phase. Im ersten Halbfinale besiegte Spanien Frankreich mit 2:0 und sicherte sich das Finalticket.

Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf das Spiel England gegen Argentinien. Dieses Duell ist nicht nur ein Kampf um das Finale, sondern ein neues Kapitel einer der spannendsten Rivalitäten der Fußballgeschichte.

Das Spiel findet im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, USA, statt. Anpfiff ist um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Wichtige Informationen

Spiel England — Argentinien Wettbewerb WM 2026, Halbfinale Stadion Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Schiedsrichter Ismail Elfath Anstoßzeit 00:00 Uhr, Taschkenter Zeit Gegen wen spielt der Sieger? Im Finale gegen Spanien

Schiedsrichter — Ismail Elfath

Für die Begegnung wurde ein Schiedsrichtergespann unter der Leitung des US-Amerikaners Ismail Elfath berufen.

Diese Entscheidung sorgt für besonderes Aufsehen, da bei England gegen Argentinien jede Szene, jeder Kontakt und jede Entscheidung unter enormem Druck stehen wird.

In einem solchen Spiel muss der Schiedsrichter nicht nur die Regeln beherrschen, sondern auch die Nervosität auf dem Platz, die historische Rivalität und den Druck der Stars managen können.

Große Chance für England

England geht mit großen Hoffnungen in dieses Spiel. Das Team von Thomas Tuchel muss körperliche Stärke, taktische Disziplin und schnelle Angriffe nutzen, um das Finale zu erreichen.

Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice und andere Leistungsträger sehen dies als mehr als nur ein Halbfinale. Es ist eine weitere historische Chance für den englischen Fußball.

Besonders gegen einen erfahrenen Gegner wie Argentinien, der mit großen Spielen umzugehen weiß, kann jeder Fehler teuer werden.

Argentinien verteidigt den Titel

Argentinien kam als amtierender Weltmeister zur WM 2026. In Katar 2022 Lionel Messi führte das Team durch einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Frankreich zum historischen Triumph.

Nun stehen die Schützlinge von Scaloni kurz vor dem erneuten Finaleinzug. Für diese Generation bedeutet ein weiteres Finale ein weiteres großes Kapitel in der Fußballgeschichte.

Doch das Spiel gegen England wird kein Selbstläufer. Hier zählen nicht nur Technik, sondern auch Charakter.

Der Messi-Faktor bleibt zentral

Wenn man über Argentinien spricht, liegt der Fokus natürlich auf Lionel Messi. Auch mit 39 Jahren ist er ein Spieler, der das Spiel mit einer einzigen Aktion verändern kann.

Die Hauptaufgabe für England wird nicht sein, Messi 90 Minuten lang komplett 'auszuschalten', sondern ihm den Raum und die Zeit für Ballannahmen zu rauben.

Wenn Argentinien Messi im freien Raum anspielen kann, könnte es ein sehr schwieriger Abend für England werden.

Spanien wartet im Finale

Der erste Finalist steht bereits fest — Spanien. Das Team von Luis de la Fuente gewann gegen Frankreich mit Abgeklärtheit, Kontrolle und defensiver Ordnung mit 2:0.

Das bedeutet, dass sich entweder England oder Argentinien im Finale auf das hohe Pressing, die Ballkontrolle und das technische Spiel Spaniens einstellen muss.

Das ist der Wert dieses Halbfinales: Der Sieger zieht nicht nur ins Finale ein, sondern begibt sich auf die letzte und schwerste Prüfung, um Weltmeister zu werden.

WM 2026 hat den entscheidenden Punkt erreicht

Die Weltmeisterschaft 2026 findet in den USA, Mexiko und Kanada statt. Das Turnier begann am 11. Juni und soll am 19. Juli mit dem Finale enden.

Im neuen Format mit 48 Teams läuft nun alles auf wenige Spiele hinaus. Spanien steht im Finale. Frankreich kämpft um Bronze. Und heute beantworten England und Argentinien die größte Frage des Fußballabends.

Alles hängt von einem Spiel ab

Für England ist dies ein weiterer Schritt zum lang ersehnten Traum. Für Argentinien ist es die Chance, den Titel zu verteidigen und den historischen Weg der Messi-Generation fortzusetzen.

Im Halbfinale von Atlanta entscheiden Details: das erste Tor, der Kampf im Mittelfeld, Schiedsrichterentscheidungen, ein Pass von Messi oder ein Lauf von Bellingham.

Wer wird Ihrer Meinung nach im Finale gegen Spanien antreten — England oder Argentinien?