Neue Konkurrenz für Journalisten und Moderatoren: China präsentiert Roboter

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Neue Konkurrenz für Journalisten und Moderatoren: China präsentiert Roboter

In China wurden zwei KI-gesteuerte humanoide Roboter-Moderatoren vorgestellt. Sie sind menschenähnlich gestaltet und in der Lage, vor der Kamera zu stehen, zu sprechen, sich natürlich zu bewegen und ihre Mimik dem Inhalt ihrer Rede anzupassen.

Die neuen Roboter wurden am 5. November auf dem KI-Forum im Rahmen des World Media Summit in Peking präsentiert. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit zwischen der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua und dem Unternehmen UBTECH Robotics realisiert.

Einer der Roboter ist männlich, der andere weiblich gestaltet. Um ihr Aussehen so menschlich wie möglich zu machen, wurden bionische Haut, humanoide Robotik und KI-Technologien eingesetzt. Zudem wurden ihre Sprache, Lippenbewegungen und Mimik perfekt aufeinander abgestimmt.

Die Roboter sind mit der KI-Plattform Xinhua Yudian verbunden. Dieses System nutzt die verifizierte Datenbank der Nachrichtenagentur, um bei der Präsentation von Nachrichten zu helfen. Während der Präsentation las einer der Roboter Nachrichten auf der Bühne vor und demonstrierte seine Fähigkeiten.

Dennoch gibt es bisher keine bestätigten Pläne, die Roboter dauerhaft als Moderatoren im Fernsehen einzusetzen. In Zukunft könnten sie jedoch Aufgaben wie die Nachrichtenpräsentation, die Informationsvermittlung in verschiedenen Sprachen und die Interaktion mit dem Publikum übernehmen.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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