Der usbekische Sportler Mujibillo Tursunov bestritt seinen neuesten Kampf im Rahmen eines von der IBA organisierten Profiboxabends im „Triumph Sports Complex“ in Jakutsk, Russland.

Unser Landsmann trat gegen den Russen Pavel Fedorov an. Am Ende des Kampfes fiel die Entscheidung der Punktrichter zugunsten von Tursunov aus.

Tursunov gewann nach Punkten.

Das Duell zwischen Mujibillo Tursunov und Pavel Fedorov ging über die volle Distanz der angesetzten Runden.

Kampfergebnis:

Mujibillo Tursunov — Sieger;

Pavel Fedorov — Verlierer;

Art des Sieges — Punktrichterentscheidung, nach Punkten ;

Wettbewerb — IBA Profiboxabend ;

Ort — Jakutsk, Russland.

Damit beendete der usbekische Boxer den internationalen Profiboxabend in Russland mit einem Sieg.

Gegner — der Russe Pavel Fedorov

Tursunovs Gegner war diesmal der Vertreter des Gastgeberlandes, Pavel Fedorov.

Beide Boxer standen während der gesamten angesetzten Zeit im Ring. Die Punktrichter werteten den Kampf und sprachen dem usbekischen Sportler den Sieg zu.

Mujibillo Tursunov konnte sich im Kampf von Jakutsk nach Punkten durchsetzen und verbuchte damit einen weiteren Sieg in seiner Profikarriere.

Ein weiterer Sieg für den Vertreter Usbekistans

Jeder Kampf bei IBA-Turnieren ist wichtig, um Erfahrungen auf internationaler Ebene zu sammeln und in der Rangliste aufzusteigen.

Der Sieg von Tursunov gegen seinen russischen Gegner ist eines der bedeutenden Ergebnisse seiner Profikarriere.

Nun warten die Boxfans auf den nächsten Kampf von Mujibillo Tursunov und seine weiteren Schritte im Profiring.

Mujibillo Tursunov, der Usbekistan beim IBA-Abend in Jakutsk vertrat, verließ den Ring als Sieger.