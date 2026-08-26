Wahnsinniges Comeback nach 0:2: Wie hat Al Nassr gewonnen? (Video)

Saudi-Arabien Das Spitzenspiel des 3. Spieltags der Pro League im Prince Abdullah Al-Dabil Stadion in Dammam bot den Fans einen echten Fußball-Thriller. Trotz eines Platzverweises in der 12. Minute und eines 0:2-Rückstands feierte Al Nassr aus Riad einen fantastischen 3:2-Auswärtssieg gegen Al Ettifaq.

Der Spielverlauf von Beginn an bis in die letzten Sekunden machte die Partie zu einem der unterhaltsamsten und willensstärksten Spiele der Saison.

Rote Karte, 0:2 und Ronaldos Auswechslung

Das Spiel begann mit einem katastrophalen Szenario für die Gäste aus Riad:

Torwart vom Platz gestellt: Bereits in der 12. Minute sah Al Nassr-Torhüter Bento die direkte Rote Karte und musste das Feld verlassen, was sein Team zwang, in Unterzahl zu spielen;

Tore der Gastgeber: Al Ettifaq nutzte die numerische Überlegenheit, erhöhte den Druck und erzielte in der 31. Minute durch Ondrej Duda den Führungstreffer. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45+1) erhöhte Alvaro Medran auf 2:0;

Zweite Halbzeit ohne Ronaldo: Mannschaftskapitän und Anführer Cristiano Ronaldo wurde zur Halbzeit ausgewechselt, und das Team aus Riad kehrte ohne seinen Anführer auf den Platz zurück.

Sadio Manés Gala: 3 Tore in 16 Minuten

In der zweiten Halbzeit bewies das dezimierte Al Nassr echten Kampfgeist und schockierte die Gastgeber:

74. Minute (Hoffnungsschimmer): Sadio Mané traf ins Netz und verkürzte den Rückstand (2:1);

77. Minute (Ausgleich): Nur 3 Minuten später sorgte Verteidiger Abdulelah Al-Amri nach einer Aktion im Strafraum für den Ausgleich (2:2);

90. Minute (Siegtreffer): Kurz vor Ende der regulären Spielzeit erzielte Sadio Mané seinen zweiten Treffer, schnürte den Doppelpack und sicherte Al Nassr den 3:2-Sieg.

Saudi Pro League. Spielbericht 3. Spieltag:

Al Ettifaq — Al Nassr 2:3

Tore: Duda 31, Medran 45+1 — Mané 74, 90, Al-Amri 77;

Platzverweis: Bento 12 (Al Nassr).

Alleiniger Spitzenreiter mit 9 Punkten

Nach diesem Sieg kommt Al Nassr auf 9 Punkte und festigt mit einer 100-Prozent-Quote die Tabellenführung in der Pro League. Al Ettifaq bleibt nach der Niederlage bei 6 Punkten auf dem 6. Platz.