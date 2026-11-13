Das Freundschaftsspiel gegen die russische Nationalmannschaft im Pakhtakor-Stadion in Taschkent (2:3) war für unser Nationalteam eine große Erfahrung, aber auch ein Anlass für ernsthafte Schlussfolgerungen. Das Spiel unserer Mannschaft, die zunächst mit 2:0 führte und am Ende die Führung aus der Hand gab, sorgte für viele Diskussionen.

Nach dem Spiel äußerte sich der Kapitän und historische Torschützenkönig der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov zu den Fragen der Journalisten und ging auf die Gründe für die Niederlage, die Müdigkeit und die Erneuerungsprozesse im Team ein.

«In einigen Phasen waren wir physisch schwach»

Der erfahrene Stürmer betonte ausdrücklich, dass es im Team keine Selbstgefälligkeit oder übermäßige Gelassenheit gegeben habe, wohl aber gewisse körperliche Schwierigkeiten spürbar waren:

«Ich kann nicht sagen, dass wir zu selbstsicher waren. Aber in einigen Phasen waren wir physisch schwach, und ich denke, es herrscht derzeit auch etwas Müdigkeit. Mängel hat jeder. Ich glaube, um diese Mängel zu beheben, müssen wir einfach härter arbeiten.», sagte Shomurodov.

Shomurodovs Ansichten Wichtige Analysen und Schlussfolgerungen Körperliche Verfassung Während des Spiels waren Anzeichen von Müdigkeit und in einigen Phasen körperliche Schwächen spürbar Kader und Jugend Neue junge Spieler sind zur Nationalmannschaft gestoßen und benötigen Zeit für die Eingewöhnung Ziel und Arbeit Um Mängel zu beheben, ist lediglich mehr Training erforderlich Kapitänsstatus Bester Torschütze in der Geschichte der Nationalmannschaft mit 98 Spielen und 47 Toren

«Es braucht Zeit, bis sich die jungen Spieler aufeinander eingespielt haben»

Der Kapitän wies auch darauf hin, dass die strukturellen Veränderungen im Team und der Zeitmangel wichtige Faktoren seien. Seinen Worten zufolge wurden derzeit viele neue und junge Spieler in die Nationalmannschaft berufen, und es erfordere eine gewisse Zeit, bis sie sich auf dem Platz vollständig verstehen.

Zur Erinnerung: Der 31-jährige Stürmer Eldor Shomurodov ist der beste Torschütze in der Geschichte der usbekischen Nationalmannschaft. Auf internationaler Ebene hat er in 98 Spielen auf dem Platz gestanden und 47 Tore erzielt.

Was glauben Sie, welche Maßnahmen sollte der Trainerstab ergreifen, damit der Eingewöhnungsprozess der jungen Spieler und die körperliche Müdigkeit, wie von Eldor Shomurodov erwähnt, in zukünftigen Pflichtspielen keine negativen Auswirkungen haben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!