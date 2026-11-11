Unerwartetes Geständnis von Nepomnyashchiy: „Usbekistan ist der Favorit im Spiel in Taschkent, nicht Russland!“
Der ehemalige Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft und bekannte russische Experte Valeriy Nepomnyashchiy hat vor dem brisanten internationalen Freundschaftsspiel am 12. November in Taschkent eine aufsehenerregende Aussage gemacht. Nach Ansicht des erfahrenen Trainers ist nicht das Team von Valeriy Karpin, sondern der Gastgeber – die usbekische Nationalmannschaft – der klare Favorit für das Duell im Pakhtakor-Zentralstadion.
Drei Schlüsselfaktoren für die Favoritenrolle: Nepomnyashchiys Analyse
Valeriy Nepomnyashchiy begründete seine Schlussfolgerung nicht mit leeren Worten, sondern mit den konkreten Realitäten der heutigen Zeit:
„Erstens hat Usbekistan an der Weltmeisterschaft im Sommer teilgenommen und wertvolle Erfahrungen gesammelt. Zweitens spielen viele usbekische Fußballer erfolgreich in europäischen Ligen, einschließlich der russischen Top-Division. Drittens konnte die russische Nationalmannschaft nicht in Bestbesetzung nach Taschkent reisen. Deshalb sind meiner Meinung nach die Usbeken in diesem Spiel die Favoriten. Die russischen Spieler werden am Donnerstagabend alles geben müssen, um angemessenen Widerstand zu leisten.“
Aspekt / Indikator
Usbekische Nationalmannschaft
Russische Nationalmannschaft
WM-2026-Erfahrung
Erstmals in der Geschichte an der Endrunde teilgenommen
Von offiziellen Wettbewerben ausgeschlossen, nur Freundschaftsspiele
Europäische Legionäre
Husanov (Manchester City), Shomurodov, Fayzullayev
Safonov (PSG), Miranchuk, Batrakov
Kaderstatus
Sardor Shomurodov ist zurück, das Team ist gefestigt
Golovin verletzt, Sobolev und Glushenkov fehlen
Zeitpunkt des Spiels
12. November, Donnerstag — 20:00 Uhr (Ortszeit Taschkent)
Pakhtakor-Zentralstadion
Expertenfazit
Hauptfavorit (Nepomnyashchiys Einschätzung)
Muss maximale Kraft für ein würdiges Spiel aufwenden
„Die russische Fußballöffentlichkeit lebt noch immer in alten Vorstellungen, aber das heutige Usbekistan ist ein modernes Team, das die Atmosphäre einer Weltmeisterschaft geatmet hat und Stars besitzt, die in starken Ligen spielen.“
WM-Erbe: Die „Weißen Wölfe“ schrieben Geschichte
Obwohl Usbekistan bei seinem Debüt bei der Weltmeisterschaft 2026 nicht aus der starken Gruppe herauskam (Niederlagen gegen Kolumbien 1:3, Portugal 0:5, DR Kongo 1:3), brachte das Turnier der Nationalmannschaft weltweite Anerkennung:
Abbosbek Fayzullayev wurde zum Torschützen des ersten historischen Treffers in der Geschichte des usbekischen Fußballs bei einer Weltmeisterschaft.
Eldor Shomurodov erzielte ein Meisterwerk gegen den Kongo, das als eines der zwei schönsten Tore der gesamten Weltmeisterschaft anerkannt wurde.
Abduqodir Husanov wurde in die Liste der schnellsten und stabilsten Innenverteidiger des Turniers aufgenommen.
Der Anpfiff am 12. November um 20:00 Uhr im Pakhtakor-Stadion wird nicht nur ein Aufeinandertreffen zweier Fußballnationen sein, sondern ein echter Prüfstein, um den veränderten Status der neuen Generation des usbekischen Fußballs auf dem Kontinent zu beweisen.
Glauben Sie auch, dass die usbekische Nationalmannschaft der Favorit auf den Sieg gegen Russland ist, oder kann der Gegner mit einer unerwarteten Taktik überraschen? Hinterlassen Sie Ihre Tipp-Prognose in den Kommentaren!
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