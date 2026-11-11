Der ehemalige Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft und bekannte russische Experte Valeriy Nepomnyashchiy hat vor dem brisanten internationalen Freundschaftsspiel am 12. November in Taschkent eine aufsehenerregende Aussage gemacht. Nach Ansicht des erfahrenen Trainers ist nicht das Team von Valeriy Karpin, sondern der Gastgeber – die usbekische Nationalmannschaft – der klare Favorit für das Duell im Pakhtakor-Zentralstadion.

Drei Schlüsselfaktoren für die Favoritenrolle: Nepomnyashchiys Analyse

Valeriy Nepomnyashchiy begründete seine Schlussfolgerung nicht mit leeren Worten, sondern mit den konkreten Realitäten der heutigen Zeit:

„Erstens hat Usbekistan an der Weltmeisterschaft im Sommer teilgenommen und wertvolle Erfahrungen gesammelt. Zweitens spielen viele usbekische Fußballer erfolgreich in europäischen Ligen, einschließlich der russischen Top-Division. Drittens konnte die russische Nationalmannschaft nicht in Bestbesetzung nach Taschkent reisen. Deshalb sind meiner Meinung nach die Usbeken in diesem Spiel die Favoriten. Die russischen Spieler werden am Donnerstagabend alles geben müssen, um angemessenen Widerstand zu leisten.“

Aspekt / Indikator Usbekische Nationalmannschaft Russische Nationalmannschaft WM-2026-Erfahrung Erstmals in der Geschichte an der Endrunde teilgenommen Von offiziellen Wettbewerben ausgeschlossen, nur Freundschaftsspiele Europäische Legionäre Husanov (Manchester City), Shomurodov, Fayzullayev Safonov (PSG), Miranchuk, Batrakov Kaderstatus Sardor Shomurodov ist zurück, das Team ist gefestigt Golovin verletzt, Sobolev und Glushenkov fehlen Zeitpunkt des Spiels 12. November, Donnerstag — 20:00 Uhr (Ortszeit Taschkent) Pakhtakor-Zentralstadion Expertenfazit Hauptfavorit (Nepomnyashchiys Einschätzung) Muss maximale Kraft für ein würdiges Spiel aufwenden

„Die russische Fußballöffentlichkeit lebt noch immer in alten Vorstellungen, aber das heutige Usbekistan ist ein modernes Team, das die Atmosphäre einer Weltmeisterschaft geatmet hat und Stars besitzt, die in starken Ligen spielen.“

WM-Erbe: Die „Weißen Wölfe“ schrieben Geschichte

Obwohl Usbekistan bei seinem Debüt bei der Weltmeisterschaft 2026 nicht aus der starken Gruppe herauskam (Niederlagen gegen Kolumbien 1:3, Portugal 0:5, DR Kongo 1:3), brachte das Turnier der Nationalmannschaft weltweite Anerkennung: