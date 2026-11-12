Nach dem dramatischen 2:3-Testspiel gegen die russische Nationalmannschaft äußerte sich der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, Fabio Cannavaro auf der Pressekonferenz. Der renommierte Experte beantwortete Fragen der Journalisten und ging dabei detailliert auf die Leistung von Batrakow, seine Gedanken zu Abdukodir Khusanov sowie auf die begangenen Fehler ein.

Fragen zu Batrakows Potenzial und Khusanov

Als er während der Pressekonferenz nach der Leistung des russischen Spielers Aleksey Batrakow gefragt wurde, erkannte Cannavaro dessen hohes Potenzial an:

„Zweifellos ein guter Spieler. Besonders sein Spielverständnis sowie seine kurzen und langen Pässe sind stark. Ich halte ihn für einen Spieler mit einer glänzenden Zukunft“, sagte der Cheftrainer.

Auf die Frage der Journalisten: „Abdukodir Khusanov wäre dabei gewesen, hätten wir das 2:0 halten können?“, reagierte der Trainer scharf:

„Ehrlich gesagt mag ich solche Fragen nicht. Khusanov ist ein guter Spieler. Aber wir haben auch schon mit ihm verloren. Die anderen jungen Spieler, die heute auf dem Platz standen, haben ebenfalls eine gute Leistung gezeigt. Khusanov ist ein Top-Spieler. Dennoch vertraue ich meinen Spielern auf dem Platz voll und ganz“.

Die wichtigsten Punkte der Pressekonferenz Meinungen des Trainers Bewertung von Batrakow Stark bei kurzen und langen Pässen, ein Spieler mit glänzender Zukunft Abdukodir Khusanov Top-Spieler, aber bei einer Niederlage ist nicht ein einzelner Spieler, sondern das gesamte Team schuld Spielplan Hohes Pressing und Druck auf den Gegner blieben unverändert Bank und Mentalität Mentale Verfassung der Einwechselspieler und kollektive Verantwortung

„Die Einwechselspieler sind nicht schuld, das ganze Team hat verloren“

Als er über die taktischen Pläne während des Spiels und die Aktionen der eingewechselten Spieler sprach, betonte der italienische Experte, dass beim Stand von 2:0 die gefährlichste Situation im Fußball entstehe.

„Das Hauptproblem bei den Einwechslungen war ihre mentale Verfassung. Diese Jungs kamen ins Spiel, als es 2:0 stand. Diyor oder die Einwechselspieler sind nicht für unsere Niederlage verantwortlich. Das gesamte Team hat verloren. Es tut mir ein wenig leid, denn die Einwechselspieler haben alles gegeben und sind viel gelaufen. Aber Fußball endet nicht immer gerecht“, sagte Cannavaro.

Der Trainer fügte hinzu, dass dieses Spiel eine große Erfahrung für die jungen Spieler sei und man weiterhin an den Fehlern arbeiten werde.

Welche Mängel sollte Fabio Cannavaro Ihrer Meinung nach zuerst beheben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!