Niederlage gegen Russland hat Folgen: Usbekistan fällt in der FIFA-Weltrangliste zurück

Nach dem dramatischen und hart umkämpften Freundschaftsspiel gegen die russische Nationalmannschaft im Pakhtakor-Stadion in Taschkent wurde die FIFA-Weltrangliste aktualisiert. Das Ergebnis dieser Begegnung hatte direkte Auswirkungen auf die Ranglistenpunkte und Platzierungen beider Teams.

Wie haben sich die Werte der Mannschaften aus Usbekistan und Russland verändert?

Fabio Cannavaro Wir wissen, dass seine Schützlinge im Spiel gegen Russland mit 2:0 führten, am Ende jedoch eine 2:3-Niederlage hinnehmen mussten. Aufgrund dieser Niederlage ist unsere Nationalmannschaft in der Live-Weltrangliste von Platz 59 auf Platz 61 abgerutscht:

Usbekistan: Im Spiel gegen Russland 3,86 Ranglistenpunkte verloren und der aktuelle Gesamtwert beträgt 1412,75 Punkte. beträgt.

Russland: Das Team unter der Leitung von Valeriy Karpin konnte seinem Konto 3,86 Ranglistenpunkte hinzufügen. Ihr Gesamtwert stieg von 1537,45 Punkten auf 1541,31 Punkte. erreicht.

Dennoch blieben die Russen in der Gesamtwertung auf Platz 35 und liegen nur 2,49 Punkte hinter Schweden, das einen Platz vor ihnen rangiert.

Nationalmannschaft Vorheriger Platz Neuer Platz Ranglistenpunkte Veränderung Usbekistan Platz 59 Platz 61 1412,75 Punkte -3,86 Punkte (2 Plätze tiefer) Russland Platz 35 Platz 35 1541,31 Punkte +3,86 Punkte (Platz gehalten)

Bevorstehend Saudi-Arabienein wichtiger Test gegen

Zur Erinnerung: Obwohl die Gastgeber in der Begegnung am 12. November führten, gelang den Gästen nach der 70. Minute durch einen Doppelpack von Nikolay Komlichenko und ein Tor von Aleksey Miranchuk ein Comeback-Sieg.

Die usbekische Nationalmannschaft zieht die notwendigen Schlüsse aus dieser Niederlage und bereitet sich auf das nächste Freundschaftsspiel vor. Unsere Vertreter am 17. November im Jassim-bin-Hamad-Stadion in Doha, der Hauptstadt von Katar, gegen Saudi-Arabien antreten. Das Spiel beginnt nach Taschkenter Zeit um 20:30 Uhr. startet.

Glauben Sie, dass unsere Nationalmannschaft im nächsten Spiel gegen Saudi-Arabien ihr Spiel stabilisieren und weitere Punktverluste in der Rangliste vermeiden kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!