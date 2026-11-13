Das Freundschaftsspiel zwischen den Nationalmannschaften von Usbekistan und Russland im Paxtakor-Stadion in Taschkent endete mit einem unglaublichen Drama und einem Comeback-Sieg der Gäste mit 3:2.

Der Stürmer der russischen Nationalmannschaft, der im Spiel von der Bank kam, zweimal traf und seinem Team den Sieg sicherte, Nikolai Komlitschenko teilte seine Eindrücke nach der Partie.

«Es war mir vergönnt, der Mannschaft maximal zu helfen»

In einem Interview mit dem Journalisten Alexander Jerschow betonte der Stürmer die positiven Emotionen des Spiels, wies aber gleichzeitig darauf hin, dass eine gründliche Analyse der Partie notwendig sei.

«Meine Gefühle sind überwiegend positiv. Denn es war mir vergönnt, nach der Einwechslung der Mannschaft maximal zu helfen und das erhoffte Ergebnis zu erzielen. Jetzt reisen wir mit guter Stimmung für das nächste Spiel nach Krasnodar. Wenn man gewinnt, ist die Vorbereitung auf die nächste Begegnung einfacher. Ich gratuliere allen zum Sieg. Aber ich denke, wir werden dieses Spiel noch sehr ernsthaft analysieren.», sagte Komlitschenko.

Die wichtigsten Aspekte des Spiels Daten und Details Heldentat Nikolai Komlitschenko erzielte nach seiner Einwechslung einen Doppelpack Endstand Usbekistan — Russland 2:3 (Comeback-Sieg) Nächste Pläne Spiel gegen Venezuela am 17. November in Krasnodar Fazit von Trainer und Mannschaft Das Ziel ist eine tiefgehende Analyse des Spiels und die Arbeit an Fehlern

Nächster Test — Spiel gegen Venezuela

Nach dem kompromisslosen Duell in Taschkent kehrten die russischen Spieler in ihr Quartier zurück und begannen die nächste Vorbereitungsphase. Das nächste Freundschaftsspiel der russischen Nationalmannschaft am 17. November findet in Krasnodar gegen die Nationalmannschaft von Venezuela statt.

Glauben Sie, dass Nikolai Komlitschenkos aktiver Einsatz von der Bank und der Sieg, den er dem Team brachte, ihm einen Stammplatz in zukünftigen Spielen sichern können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!