Mancini vor dem Spiel gegen Frankreich: „Wir hoffen auf einen Sieg“

Der italienische Nationaltrainer Roberto Mancini äußerte sich vor dem wichtigen bevorstehenden Spiel gegen Frankreich im Rahmen der UEFA Nations League. Er analysierte die Leistung der Mannschaft im letzten Spiel und machte aus seinen Erwartungen für das kommende Duell keinen Hehl.

Mancinis Analyse des ersten Spiels und Einschätzung des Gegners

Der Trainer betonte, dass das erste Aufeinandertreffen mit den Franzosen, das mit einem 1:1-Unentschieden endete, zwar schwierig war, insgesamt aber als gutes Spiel bewertet wurde.

„Selbst als wir gezwungen waren, zu verteidigen, war es eine gute Leistung. Die Franzosen haben uns vor ernsthafte Probleme gestellt, genau wie sie es gegen die Belgier taten; sie sind eine sehr starke Mannschaft. Aber es gab auch Aspekte in unserem Spiel, die wir verbessern können. Wir hoffen, dass wir gegen Frankreich eine bessere Leistung zeigen und gewinnen können.“, sagte Roberto Mancini.

Details zum Spiel und Turnier Informationen Turnier UEFA Nations League Topspiel Italien – Frankreich Austragungsort Mailand Anstoßzeit Donnerstag, 12. November, um 00:45 Uhr Taschkenter Zeit Nächstes Spiel Frankreichs Am 15. November gegen die Türkei (6. Spieltag)

Bevorstehende entscheidende Spiele

Zur Erinnerung: Das prestigeträchtige und kompromisslose Duell zwischen den Nationalmannschaften von Italien und Frankreich findet heute, am 12. November in Mailand statt und beginnt um 00:45 Uhr Taschkenter Zeit. Zudem empfängt die französische Nationalmannschaft am 15. November im Rahmen des 6. Spieltags der Gruppenphase die Türkei zu Hause.

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