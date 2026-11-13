Was sagte Luis de la Fuente über den neuen Rekord Spaniens und die Kritik?

Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft Luis de la Fuente teilte seine Gedanken nach dem souveränen Sieg über Tschechien in der UEFA Nations League (2:0). Mit diesem Erfolg sicherten sich die Spanier ihren 12. Sieg in Folge und bauten ihre ungeschlagene Serie in der regulären Spielzeit auf 43 Spiele aus, womit sie einen neuen Rekord aufstellten.

Über das Spiel und die Chancenverwertung

Der Trainer gab zu, dass es ein schwieriges Spiel war, da der Gegner sehr stark und entschlossen auftrat. Seiner Meinung nach fehlte es der Mannschaft trotz zahlreicher Torchancen an der nötigen Kaltschnäuzigkeit: