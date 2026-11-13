Was sagte Luis de la Fuente über den neuen Rekord Spaniens und die Kritik?
Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft Luis de la Fuente teilte seine Gedanken nach dem souveränen Sieg über Tschechien in der UEFA Nations League (2:0). Mit diesem Erfolg sicherten sich die Spanier ihren 12. Sieg in Folge und bauten ihre ungeschlagene Serie in der regulären Spielzeit auf 43 Spiele aus, womit sie einen neuen Rekord aufstellten.
Über das Spiel und die Chancenverwertung
Der Trainer gab zu, dass es ein schwieriges Spiel war, da der Gegner sehr stark und entschlossen auftrat. Seiner Meinung nach fehlte es der Mannschaft trotz zahlreicher Torchancen an der nötigen Kaltschnäuzigkeit:
«Es war ein hartes Spiel gegen eine sehr starke und entschlossene Mannschaft. Es war nicht einfach für uns. Uns fehlte die Kaltschnäuzigkeit bei der Chancenverwertung. Dennoch haben wir uns viele Möglichkeiten erspielt», sagte de la Fuente Marca .
Die Serie der spanischen Nationalmannschaft
Statistiken und Details
Siege in Folge
12 Spiele in Serie gewonnen
Ungeschlagene Serie
43 Spiele in der regulären Zeit ungeschlagen
Letztes Ergebnis
Nations League, Tschechien — Spanien: 0:2
Cheftrainer
Luis de la Fuente
Kritik, Lügen und die Reaktion des Trainers
Der Trainer äußerte sich zu den Gerüchten in der Presse und bei einigen Fans und betonte, dass er mit der Arbeit des Teams zufrieden sei und Respekt fordere:
«Dass sich manche Leute auf andere Dinge konzentrieren, beweist, dass wir unsere Arbeit hervorragend machen. Die Wahrheit ist, dass mit jedem neuen Spiel die Wahrscheinlichkeit einer Niederlage steigt. Vernünftig denkende Menschen verstehen das».
«Ich weiß nicht, ob es wirklich Leute gibt, die unserer Nationalmannschaft Misserfolg wünschen. Das Einzige, worum ich bitte, ist Respekt. Ich höre verschiedene Gerüchte, aber ich vergesse Dinge, die mich nicht interessieren, schnell. Wenn die Leute jedoch Lügen und Erfindungen verbreiten, hat das dennoch Auswirkungen», fügte er hinzu.
Wie lange wird die Rekordserie der spanischen Nationalmannschaft unter Luis de la Fuente Ihrer Meinung nach anhalten? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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