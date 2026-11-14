Blind geborene Frau in Italien absolviert über 200 Flugstunden

Die 56-jährige Italienerin Lucia Sabrina Papa hat trotz ihrer angeborenen Blindheit das Fliegen gelernt und über 200 Flugstunden gesammelt. Sie gilt als die erste blinde Flugschülerin des Landes.

Sabrina interessierte sich schon als Kind für Flugzeuge. Als kleines Mädchen hörte sie die Flugzeuge, die über den Militärflughafen in der Nähe ihres Hauses flogen, und träumte davon, selbst am Himmel zu fliegen. Aufgrund ihrer Sehbehinderung hielt sie es jedoch für unmöglich, diesen Traum zu verwirklichen.

Im Jahr 2016 lernte sie Organisationen kennen, die Menschen mit Behinderungen den Zugang zur Luftfahrt ermöglichen, und begann mit dem Flugtraining. Zunächst flog sie als Passagierin mit, später erlernte sie mit Unterstützung eines Fluglehrers die Steuerungssysteme.

Während der Ausbildung entwickelten Sabrina und ihr Fluglehrer eine spezielle taktile Methode. Der Lehrer erklärt den Zustand des Flugzeugs durch Handzeichen und liest die Instrumentenanzeigen laut vor. Auf diese Weise erlernte die Frau die notwendigen Manöver, um das Flugzeug zu steuern.

Neben Ultraleichtflugzeugen wie der Sky Arrow und der Tecnam P-92 flog sie auch die Cessna 152, die Cessna 172 sowie das Kunstflugzeug Extra EA-200. Sabrina besitzt derzeit jedoch noch keine Privatpilotenlizenz und führt alle Flüge in Begleitung eines Fluglehrers durch, der bei Bedarf jederzeit in die Steuerung eingreifen kann.

Im Dezember 2024 veröffentlichte sie ein Buch über ihr Leben und ihre Flugerfahrungen mit dem Titel «Volando nell'invisibile» («Flug in die Unsichtbarkeit»). Darin erzählt sie von ihrer Leidenschaft für die Luftfahrt, den Herausforderungen während der Ausbildung und ihrem Weg zur Erfüllung ihres Traums.

Im November 2026 besuchte Sabrina den Kontrollturm des Flughafens Fiumicino in Rom. Dort informierte sie sich über die Arbeit der Fluglotsen und die Technologien, die zur Gewährleistung der Flugsicherheit eingesetzt werden.