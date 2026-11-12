Die Wahrheit hinter der Schlägerei in Abu Dhabi: Islam Makhachev verurteilt Merabs Handlungen
Der bekannte UFC-Star und Leichtgewichts-Champion Islam Makhachev äußerte sich in Abu Dhabi Usman Nurmagomedov und Merab Dvalishvili zu dem Aufsehen erregenden Konflikt, der zwischen ihnen stattfand. Er stellte sich gegen diejenigen, die Usman und sein Team im Internet verurteilen, und erinnerte an die Ursachen des Vorfalls.
Makhachevs Erklärung und die früheren Ereignisse in Georgien
Laut Islam Makhachev sehen viele nur eine Seite der Situation und erheben ungerechtfertigte Anschuldigungen. Er verwies auf einen Vorfall, der sich zuvor in Georgien ereignet hatte.
«Ich frage diejenigen, die Usman und seine Freunde jetzt verurteilen und beleidigen: Warum seid ihr still geblieben, als Merab einen dagestanischen Kämpfer ohne Grund schlug und seine Ehre verletzte? Der junge Mann ging nicht mit böser Absicht zu Merab, sondern nur, um zu reden. Merab hat den heutigen Vorfall in seinem eigenen Land begonnen. Er wagte es, einen Gast zu schlagen und beleidigte zudem dessen Mutter.», schrieb Islam Makhachev.
Parameter des Konflikts und der Reaktion
Details und Informationen
Kommentierende Person
Islam Makhachev (UFC-Champion)
Konflikt im Zentrum der Diskussion
Die Auseinandersetzung zwischen Usman Nurmagomedov und Merab Dvalishvili in Abu Dhabi
Früherer Vorfall (Georgien)
Die Schlägerei zwischen Dvalishvili und Ahmad Khodzhimagomedov vor dem RAF-Turnier am 10. Juni
Hauptvorwurf
Fälle von Schlägen gegen einen Gast und Beleidigung der Mutter
Fortsetzung früherer Konflikte
Zur Erinnerung: Am 10. Juni dieses Jahres kam es vor dem RAF-Turnier in Georgien bereits zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen Merab Dvalishvili und Ahmad Khodzhimagomedov. Damals wollte Khodzhimagomedov von Merab den Grund für seine negativen Äußerungen über Umar Nurmagomedov erfahren, doch Dvalishvili schlug ihn überraschend. Die jüngsten Ereignisse in Abu Dhabi werden in der Sportwelt als Fortsetzung dieser alten Spannungen heiß diskutiert.
Was glauben Sie, welche Maßnahmen sollte die Ligaführung ergreifen, um solche persönlichen und teaminternen Auseinandersetzungen in der MMA-Welt zu verhindern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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