Die Wahrheit hinter der Schlägerei in Abu Dhabi: Islam Makhachev verurteilt Merabs Handlungen

Der bekannte UFC-Star und Leichtgewichts-Champion Islam Makhachev äußerte sich in Abu Dhabi Usman Nurmagomedov und Merab Dvalishvili zu dem Aufsehen erregenden Konflikt, der zwischen ihnen stattfand. Er stellte sich gegen diejenigen, die Usman und sein Team im Internet verurteilen, und erinnerte an die Ursachen des Vorfalls.

Makhachevs Erklärung und die früheren Ereignisse in Georgien

Laut Islam Makhachev sehen viele nur eine Seite der Situation und erheben ungerechtfertigte Anschuldigungen. Er verwies auf einen Vorfall, der sich zuvor in Georgien ereignet hatte.