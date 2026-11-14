Junger Ingenieur aus Kasachstan beeindruckt das Internet mit einem Modell eines echten Automotors aus Pappe

Ein junger Kreativer aus Kasachstan hat mit seiner ungewöhnlichen Erfindung die Aufmerksamkeit der Internetnutzer auf sich gezogen. Es gelang ihm, ein detailliertes Modell eines Automotors aus einfacher Pappe zu bauen.

Der junge Ingenieur legte bei der Konstruktion besonderen Wert auf jedes noch so kleine Detail. Das Modell wurde mit zahlreichen Kleinteilen versehen, um die Struktur und den Arbeitsmechanismus eines echten Automotors so präzise wie möglich abzubilden.

Bemerkenswert ist, dass für diese kreative Arbeit weder teure Materialien noch komplexe Ausrüstung erforderlich waren. Der junge Erfinder schuf mit einfacher Pappe, Fantasie und handwerklichem Geschick eine einzigartige Konstruktion.

Seine Arbeit weckte in den sozialen Medien großes Interesse und erntet viel Lob von zahlreichen Nutzern. Einige sehen in ihm ein junges Talent, das in Zukunft ein hervorragender Ingenieur oder Kfz-Mechaniker werden könnte.