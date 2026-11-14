Neftchi besiegt Bunyodkor deutlich und festigt die Tabellenführung

Eines der nachgeholten Spitzenspiele des 26. Spieltags der usbekischen Superliga fand in Fergana statt. Die Gastgeber von Neftchi empfingen den Verein Bunyodkor aus Taschkent und feierten vor den Augen ihrer Fans einen souveränen und deutlichen 4:0-Sieg. Details zum torreichen Spiel

Vom Anpfiff an zeigten die Spieler aus Fergana offensiven Fußball und übten starken Druck auf die gegnerische Abwehr aus. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten:

7. Minute:

Vladimir Jovović eröffnete den Torreigen und brachte sein Team in Führung. 11. Minute:

Xurshid G‘iyosov erhöhte den Vorsprung auf 2:0. 55. Minute:

Zu Beginn der zweiten Halbzeit legte Xurshid G‘iyosov nach und schnürte seinen Doppelpack. 74. Minute:

Der erfahrene Mittelfeldspieler Jamshid Iskanderov erzielte das vierte Tor der Partie und besiegelte damit das Schicksal des Spiels. Spielstatistiken

Daten Mannschaften Neftchi — Bunyodkor Ergebnis 4:0 (deutlicher Sieg) Torschützen Jovović (7'), G‘iyosov (11', 55'), Iskanderov (74') Tabellensituation Neftchi ist mit 64 Punkten Tabellenführer, Bunyodkor hat 26 Punkte (14. Platz) Aufstellungen

Die Cheftrainer beider Mannschaften schickten folgende Startformationen in dieses wichtige Duell:

Startelf Neftchi:

Botirali Ergashev, Bojan Ciger, Ikromjon Aliboyev, Vladimir Jovović (Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, 61), Xurshid G‘iyosov, Jamshid Iskanderov, Asilbek Jumayev (Bilolxon Toshmirzayev, 56), Anvarjon G‘ofurov, Zoran Marušić (Nurbek Sarsenbayev, 61), Farruh Sayfiyev (Muxsinjon Ubaydullayev, 61), Koffi Kouao (Izzatillo Po‘latov, 74). Startelf Bunyodkor:

Abdumavlon Abduljalilov, Matija Krivokapić (Islom Anvarov, 70), Amir To‘rakulov, Shahzodjon Nematjonov (Eldor Naimov, 60), Narimonjon Axmadjonov (Abdurahmon Sulaymonov, 79), Nosirjon Abdusalomov, Abdulhamid Ikromov (Sardor Abdunabiyev, 70), Alijon Bekmurotov, Shamsiddin Tursunmaxamadov, Ivan Bukrin, Mirkamol Annamatov (Muzaffar Olimjonov, 60). Zudem wurden während der Partie Mirkamol Annamatov (41) und Ivan Bukrin (68) von Bunyodkor verwarnt.

Nach diesem Sieg hat Neftchi sein Punktekonto auf

64 Punkte erhöht und die Tabellenführung weiter gefestigt. Die unterlegenen „Schwalben“ bleiben mit 26 Punkten auf dem 14. Platz. Glauben Sie, dass Neftchi in dieser Saison die Meisterschaft verteidigen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Sizningcha, joriy mavsumda «Neftchi» chempionlikni saqlab qola oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!