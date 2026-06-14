Katar holt 1 Punkt im Duell gegen die Schweiz (Video)

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die auf den prächtigen Plätzen Nordamerikas ausgetragen wird, geht mit einer Reihe intensiver Spiele und unerwarteter Ergebnisse weiter. Im nächsten Spiel der 1. Runde der Gruppe B traf einer der starken Vertreter Asiens, die katarische Nationalmannschaft, auf die erfahrene europäische Auswahl der Schweiz. Obwohl die Europäer taktisch und physisch überlegen waren und mehrere gefährliche Situationen kreierten, zeigte die Mannschaft von Julen Lopetegui wahren Kampfgeist.

In der Schlussphase des Spiels warfen die katarischen Spieler alles nach vorne, erzielten den Ausgleich und entgingen so auf dramatische Weise der Niederlage.

Der erste Punkt in der WM-Geschichte und das Lopetegui-Phänomen

Dieses hart umkämpfte Unentschieden wurde zu einem historischen Ereignis für die katarischen Fans, die sehnsüchtig auf den Schlusspfiff gewartet hatten. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte gelang es der katarischen Nationalmannschaft, bei einer WM-Endrunde einen Punkt zu holen.

Es ist erwähnenswert, dass dieses prestigeträchtige Turnier, das von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtet wird, die zweite Weltmeisterschaft in der Geschichte Katars ist. Zuvor, bei der WM 2022, waren sie als Gastgeber automatisch qualifiziert und verloren alle Gruppenspiele. Diesmal zeigte das Team unter der Leitung des erfahrenen Spezialisten Julen Lopetegui ein neues Gesicht.

In der folgenden speziellen Analysetabelle können Sie sich mit der Gesamtsituation in Gruppe B nach der 1. Runde und dem Spielplan der kommenden Begegnungen vertraut machen:

Gruppe und Rundenstatus Begegnungen Ergebnis Punkte aller Teams in der Gruppe Spielplan 2. Runde Entscheidende Spiele 3. Runde Gruppe B, 1. Runde Katar — Schweiz Unentschieden

(Tor in den letzten Minuten) Jeweils 1 Punkt

(Absolute Gleichheit) • Schweiz — Bosnien (18. Juni)

• Katar — Kanada (19. Juni) • Katar — Bosnien (24. Juni)

• Schweiz — Kanada (24. Juni) Gruppe B, 1. Runde Kanada — Bosnien 1 : 1 — — —

Spannung in Gruppe B: Absolute Gleichheit im Quartett!

Nach diesem dramatischen Unentschieden konnten Katar und die Schweiz jeweils 1 Punkt auf ihr Konto verbuchen. Interessanterweise trennten sich im Eröffnungsspiel der Gruppe einer der Gastgeber, Kanada, und die Mannschaft von Bosnien und Herzegowina ebenfalls mit einem 1:1-Unentschieden. Infolgedessen haben nach Abschluss der ersten Runde alle 4 Vertreter der Gruppe B jeweils 1 Punkt. Dies deutet darauf hin, dass der Kampf um den Einzug in die nächste Runde noch intensiver und interessanter wird.

Spielplan der kommenden heißen Duelle: Nun trifft die katarische Nationalmannschaft unter der Leitung von Julen Lopetegui am 19. Juni in der 2. Runde auf Gastgeber Kanada. In der letzten 3. Runde der Gruppenphase am 24. Juni messen sie ihre Kräfte mit Bosnien und Herzegowina. Die Schweizer Nationalmannschaft spielt am 18. Juni gegen Bosnien und am 24. Juni gegen Kanada.

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