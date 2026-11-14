Der iranische Außenminister Seyed Abbas Araghchi veröffentlichte einen Sonderartikel für die renommierte japanische Kyodo News Nachrichtenagentur. In seiner Stellungnahme analysierte er die militärischen Aktionen der USA und Israels gegen den Iran eingehend aus der Perspektive des Völkerrechts sowie der UN-Charta und lenkte die Aufmerksamkeit auf globale Sicherheitsprobleme.

Völkerrecht und die Gefahr präventiver Schläge

Der Minister betonte, dass das wichtigste Prinzip der nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen internationalen Ordnung die strikte Begrenzung von Macht durch das Gesetz sei. Kein Staat habe das Recht, seine Interessen über die zwingenden Normen des Völkerrechts zu stellen.

Araghchi ging insbesondere auf folgende Punkte ein:

Gefahr präventiver Schläge: Wenn es Staaten erlaubt wird, sich unter dem Vorwand potenzieller zukünftiger Bedrohungen gegenseitig anzugreifen, gerät das gesamte völkerrechtliche System aus den Fugen. Unter solchen Bedingungen ist die Sicherheit keines Landes mehr garantiert.

Verletzung der UN-Charta: Die von den USA und Israel durchgeführten Schläge erfolgten ohne Genehmigung des UN-Sicherheitsrates, was in direktem Widerspruch zu Artikel 2(4) der UN-Charta steht, der Angriffe auf die staatliche Souveränität untersagt.

Recht auf Selbstverteidigung: Es wurde festgehalten, dass Teheran sich gemäß Artikel 51 der UN-Charta das Recht auf legitime Selbstverteidigung als Reaktion auf jeden bewaffneten Angriff vorbehält.

Kernpunkte der Erklärung Grundlegende Regeln und Ziele Begrenzung der Gewaltanwendung Zur Wahrung der internationalen Ordnung muss Macht durch das Gesetz begrenzt werden Rechtliche Verantwortung Die Beendigung illegaler militärischer Aktionen und die Entschädigung für Schäden sind eine Verpflichtung Globale Sicherheit Dieses Thema betrifft nicht nur den Iran, sondern die Stabilität der gesamten Welt

Verantwortung und Entschädigungspflicht

Der iranische Außenminister betonte nachdrücklich, dass die sofortige Einstellung illegaler militärischer Aktionen und die Entschädigung für verursachte Schäden keine politische Gefälligkeit, sondern eine zwingende rechtliche Verpflichtung seien. Seinen Worten nach betrifft dieses Problem nicht nur die Interessen des Iran, sondern die Wahrung der Vorherrschaft des Völkerrechts weltweit.

Dieser Artikel sorgt in der internationalen Gemeinschaft und in diplomatischen Kreisen für breite Diskussionen.

Glauben Sie, dass internationale Organisationen und die UN in der aktuellen geopolitischen Lage ausreichend Einfluss auf die Verhinderung militärischer Konflikte zwischen Staaten haben? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!