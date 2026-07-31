Fußball-Revolution: FIFA erwägt Aufstockung der Weltmeisterschaft auf 64 Teams

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Fußball-Revolution: FIFA erwägt Aufstockung der Weltmeisterschaft auf 64 Teams

Der Internationale Fußballverband (FIFA) bereitet eine der größten Reformen in seiner Geschichte vor. Die Organisation hat eine offizielle Ausschreibung veröffentlicht, um die Möglichkeit zu prüfen, die Teilnehmerzahl an der Endrunde der Jubiläums-Weltmeisterschaft 2030 auf 64 Teams zu erhöhen. Dies berichtete The Press Association.

Dem Bericht zufolge plant die FIFA, eine spezielle Agentur zu beauftragen, die Idee einer weiteren Ausweitung des WM-Formats unabhängig zu bewerten. Dies ist keine rein theoretische Idee, sondern ein Projekt mit konkreten Fristen.

Zamin.uz analysiert und präsentiert die Details dieser historischen Veränderung und deren mögliche Auswirkungen auf die Fußballwelt.

Analyse bis zum 11. September fertig: Konkrete Pläne

Den offiziellen Unterlagen zufolge hat die FIFA den Vergabeprozess beschleunigt:

  • Frist für die Einreichung von Bewerbungen: bis zum7. August;

  • Endgültige Entscheidung über die Ausschreibung: wird am 14. August getroffen;

  • Frist für die Vorlage des Analyseberichts durch die unabhängige Agentur: auf den11. September festgelegt.

Dies zeigt, dass die FIFA-Führung bereits im Herbst dieses Jahres über die notwendigen Informationen verfügen möchte, um eine fundierte strategische Entscheidung zu diesem Thema zu treffen.

Infantino und Domínguez: Wer steckt hinter dem Projekt?

Zur Erinnerung: FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte zuvor öffentlich erklärt, dass die Frage einer Aufstockung der Weltmeisterschaft auf 64 Mannschaften auf die Agenda gesetzt und diskutiert werden wird.

Diese ambitionierte Initiative wurde ursprünglich vom CONMEBOL-Präsidenten Alejandro Domínguez ins Leben gerufen. Er hatte vorgeschlagen, die Weltmeisterschaft 2030 – das 100-jährige Jubiläum der ersten WM in der Fußballgeschichte – genau auf diese Weise, in einem beispiellos erweiterten und globalisierten Format, auszutragen. Ein solches Format würde die Chancen vieler kleinerer Nationalmannschaften weltweit (darunter auch der usbekischen Nationalmannschaft) drastisch erhöhen, sich für das Turnier zu qualifizieren.

Astronomische Zahlen: Wie wird sich das Format verändern?

Wie die Zeitung USA Today berichtet, würde die Zahl der Spiele bei einer Realisierung dieses Projekts ungeahnte Ausmaße erreichen.

Dem aktuellen Plan zufolge:

  1. Anzahl der Teams: Steigt von 48 Teams im Jahr 2026 auf 64 Teams im Jahr 2030.

  2. Anzahl der Spiele: Statt 104 Spielen im Jahr 2026 werden im Jahr 2030 128 Partien ausgetragen!

Neues Format: Die Nationalmannschaften werden in 16 Gruppen zu je 4 Teams aufgeteilt. Die jeweils zwei besten Mannschaften jeder Gruppe ziehen in die K.o.-Runde (Runde der letzten 32) ein. Das Wichtigste dabei ist, dass die FIFA plant, die Anzahl der Spiele pro Mannschaft nicht zu erhöhen: Die Finalisten bestreiten drei Spiele in der Gruppenphase und bis zu fünf Spiele in der K.o.-Runde (insgesamt 8 Spiele), schreibt USA Today. Dies ist ein entscheidender Faktor, um negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Spieler zu vermeiden.

Die Evolution des WM-Formats

Kennzahl

2022 (Katar)

2026 (USA/Kanada/Mexiko)

2030 (Entwurf)

Anzahl der Teams

32

48

64

Gesamtanzahl der Spiele

64

104

128

Anzahl der Gruppen

8 (zu je 4)

12 (zu je 4)

16 (zu je 4)

Spiele des Siegers

7

8

8

Fazit und Analyse: Historische Chance oder Qualitätsverlust?

Die Idee, die Weltmeisterschaft auf 64 Mannschaften aufzustocken, spaltet die Fußballwelt. Einerseits bietet dies kleineren Ländern (einschließlich der usbekischen Nationalmannschaft) eine historische Chance, sich für das Turnier zu qualifizieren und sich zu präsentieren. Dies steht im Einklang mit der FIFA-Mission zur Globalisierung des Fußballs und wird die kommerziellen Einnahmen des Verbandes in astronomische Höhen treiben.

Andererseits befürchten Kritiker, dass eine zu große Anzahl von Teilnehmern zu einem Niveauverlust und schwindendem Interesse der Fans führen könnte. Die Infrastruktur, die für die Austragung von 128 Spielen erforderlich ist, steht möglicherweise nur extrem wohlhabenden und großen Ländern zur Verfügung.

Die Einbindung einer unabhängigen Agentur durch die FIFA zeugt von dem Wunsch, diese beiden gegensätzlichen Ansichten wissenschaftlich und wirtschaftlich zu untermauern und die bestmögliche Entscheidung für die Jubiläums-WM 2030 zu treffen. Sollte das Projekt genehmigt werden, erleben wir 2030 die wohl spektakulärste Revolution in der Geschichte des Fußballs.

Teilen Sie diese wichtige Fußball-Nachricht mit Ihren Freunden und allen Fußballfans! Viele sollten von dieser neuen Wendung für die WM 2030 erfahren.

Finden Sie es richtig, dass 64 Teams bei einer Weltmeisterschaft spielen? Wie wird sich das auf das Niveau des Turniers auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

FIFAGianni InfantinoAlejandro DomínguezCONMEBOLUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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