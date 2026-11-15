«Wir kämpfen für das Ergebnis»: Roberto Mancini äußert sich vor dem Spiel gegen Belgien

Vor den entscheidenden Phasen der UEFA Nations League teilte der Cheftrainer der italienischen Nationalmannschaft, Roberto Mancini, seine Gedanken zum wichtigen Duell gegen die belgische Nationalmannschaft. Laut dem Trainer haben sich die Italiener nur hohe Ziele gesetzt und sind bereit, gegen jeden Gegner ihr Spiel zu zeigen.

Die Stärke Belgiens und Ähnlichkeiten mit den französischen Gegnern

Football Italia zufolge schätzt Roberto Mancini das Potenzial des Gegners hoch ein, betonte jedoch, dass Italien nicht von seinem Weg abweichen werde.

«Dass wir um den Einzug ins Viertelfinale der Nations League kämpfen und diese Phase erreicht haben, ist bereits ein Grund, stolz zu sein. Wir sind hier und wir kämpfen für das Ergebnis. Wir können gewinnen, auch wenn wir wissen, dass es nicht einfach wird. Denn Belgien ist eine sehr gute Mannschaft. Sie haben technisch versierte und schnelle Spieler in ihren Reihen», — sagte Mancini.

Der Cheftrainer ging auch auf die taktischen Aspekte des bevorstehenden Treffens ein und merkte an, dass es an frühere intensive Duelle erinnere: