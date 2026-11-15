In einem äußerst intensiven Duell ließ der georgische Athlet seinem Gegner keine Chance. Merab Dvalishvili übernahm vom ersten Moment an die Initiative und zeigte ein hohes Tempo. Infolgedessen gelang es ihm, bereits nach 1 Minute und 30 Sekunden in der ersten Runde Marlon Moraes zu besiegen und einen vorzeitigen Sieg zu erringen.

Am 14. November 2026 fand in der beeindruckenden Etihad Arena in Abu Dhabi ein weiteres Großereignis statt, das die Aufmerksamkeit der Sportwelt auf sich zog. Im Rahmen eines wichtigen Kampfes der Real American Freestyle (RAF) Liga, die nach Regeln des Freistilringens ausgetragen wurde, traf der berühmte Athlet Merab Dvalishvili auf den erfahrenen brasilianischen Kämpfer Marlon Moraes.

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Zur Erinnerung: Dies war das zweite Aufeinandertreffen dieser Athleten. Sie trafen erstmals im September 2021 bei UFC 266 aufeinander, wobei Dvalishvili auch damals durch technischen K.o. siegte.

Kampfdetails Statistiken und Daten Turniername Real American Freestyle (RAF) Austragungsort Etihad Arena, Abu Dhabi Datum 14. November 2026 Sieger Merab Dvalishvili (erste Runde, nach 1:30 Minuten)

Rückkehr in den Ring nach Kontroversen

Vor diesem Kampf gab es in der Sportwelt zahlreiche Spekulationen und Diskussionen. Insbesondere war es wenige Tage vor dem Turnier in einem Hotel in Abu Dhabi zu einer Auseinandersetzung zwischen Dvalishvili und Usman Nurmagomedov gekommen. Trotz dieser Vorfälle wurden die rechtlichen Fragen geklärt, sodass Merab am 13. November freigelassen wurde und offiziell die Erlaubnis erhielt, am RAF-Wettbewerb teilzunehmen.

Trotz der schwierigen Umstände bewies Dvalishvili im Ring erneut sein Können und zeigte den Fans eine beeindruckende sportliche Willensstärke.

Was glauben Sie, wie sich solche vorzeitigen Siege von Merab Dvalishvili auf seine weitere Karriere auswirken werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!