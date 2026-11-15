Wie Saba Lazishvili Urijah Faber in Abu Dhabi in den letzten Sekunden besiegte (Video)
Das prestigeträchtige Real American Freestyle (RAF) Turnier in Abu Dhabi sorgt für echte Sensationen. Im Rahmen des Wettbewerbs trat der 21-jährige georgische Kämpfer Saba Lazishvili gegen die MMA-Legende und den erfahrenen ehemaligen WEC-Champion Urijah Faberan und feierte einen unerwarteten und willensstarken Comeback-Sieg.
Kurzfristiger Ersatz und die Wende in letzter Sekunde
Hinter diesem weltweiten Duell steckten turbulente Ereignisse. Nur einen Tag vor dem Kampf sprang Saba Lazishvili für Umar Nurmagomedov ein, der kurzfristig ausfiel. Für den jungen Athleten, der sich in kürzester Zeit vorbereiten musste, war dies eine enorme Herausforderung.
Im kompromisslosen Kampf gegen den erfahrenen Urijah Faber lag Lazishvili über weite Strecken zurück. Doch er fand die Kraft, in der letzten Minute entscheidende Punkte zu erzielen und das Ergebnis zu seinen Gunsten zu drehen, was zu einem sensationellen Sieg führte.
Details zum Kampf
Statistiken und Daten
Turniername
Real American Freestyle (RAF Abu Dhabi)
Sieger
Saba Lazishvili (21-jähriger georgischer Kämpfer)
Gegner
Urijah Faber (MMA-Legende, ehemaliger WEC-Champion)
Art des Sieges
Willensstarkes Comeback in den letzten Sekunden
Rückkehr ins Octagon nach der Haft
Dieser Sieg war nicht nur ein sportliches Ergebnis, sondern auch ein großer psychologischer Erfolg. Dieser Triumph gelang Lazishvili Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov nach dem Vorfall in Abu Dhabi zwischen den Teams direkt nach seiner 48-stündigen Haftentlassung. gelang.
Trotz rechtlicher und emotionaler Schwierigkeiten stieg der junge Kämpfer in den Ring und bewies der Welt erneut sein großes Potenzial und seinen starken Willen.
Was glauben Sie, wie sieht die Zukunft von Saba Lazishvili aus, nachdem er nach nur einem Tag Vorbereitung und schweren Prüfungen eine MMA-Legende besiegt hat? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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