Wie Saba Lazishvili Urijah Faber in Abu Dhabi in den letzten Sekunden besiegte (Video)

Das prestigeträchtige Real American Freestyle (RAF) Turnier in Abu Dhabi sorgt für echte Sensationen. Im Rahmen des Wettbewerbs trat der 21-jährige georgische Kämpfer Saba Lazishvili gegen die MMA-Legende und den erfahrenen ehemaligen WEC-Champion Urijah Faberan und feierte einen unerwarteten und willensstarken Comeback-Sieg.

Kurzfristiger Ersatz und die Wende in letzter Sekunde

Hinter diesem weltweiten Duell steckten turbulente Ereignisse. Nur einen Tag vor dem Kampf sprang Saba Lazishvili für Umar Nurmagomedov ein, der kurzfristig ausfiel. Für den jungen Athleten, der sich in kürzester Zeit vorbereiten musste, war dies eine enorme Herausforderung.

Im kompromisslosen Kampf gegen den erfahrenen Urijah Faber lag Lazishvili über weite Strecken zurück. Doch er fand die Kraft, in der letzten Minute entscheidende Punkte zu erzielen und das Ergebnis zu seinen Gunsten zu drehen, was zu einem sensationellen Sieg führte.