Portugal erleidet herbe Niederlage gegen Dänemark: Ergebnisse des 5. Spieltags der Nations League
In Europa haben die Spiele des 5. Spieltags der UEFA Nations League den Fans echte Sensationen und intensive Duelle beschert. Eines der spektakulärsten Ergebnisse des Spieltags wurde im Duell zwischen Portugal und Dänemark verzeichnet. Die Gastgeber, die ohne Cristiano Ronaldo antraten, mussten vor heimischem Publikum eine unerwartet hohe Niederlage hinnehmen.
Portugal – Dänemark 1:4: Glanzvoller Sieg der Skandinavier
Auf dem Platz Cristiano Ronaldo war nicht dabei, als die portugiesische Nationalmannschaft (12 Punkte, 1. Platz) Dänemark (9 Punkte, 2. Platz) empfing. Das Spiel verlief nach einem unerwarteten Drehbuch, bei dem die Skandinavier das gegnerische Tor gleich viermal trafen.
Das Schicksal des Spiels wurde durch die extrem aktiven Offensivaktionen der Dänen entschieden:
In der 43. Minute eröffnete Højbjerg per Elfmeter den Torreigen.
In der 49. und 57. Minute erzielte Rasmus Højlund einen Doppelpack und baute die Führung aus.
In der 75. Minute erzielte Andersen das vierte Tor für sein Team.
Aufseiten der Gastgeber gelang erst kurz vor Spielende – in der 90.+4. Minute Bernardo Silva der einzige Ehrentreffer.
Aufstellungen von Portugal und Dänemark
Spieler
Startelf Portugal
Diogo Costa, Dalot, Veiga, Dias, Samu Costa, Vitinha, Neves (Palhinha, 64.), Fernandes (Bernardo Silva, 79.), Neto (Trincão, 64.), Félix (Forbs, 64.), Ramos.
Startelf Dänemark
Hermansen, Bah, Probstgaard, Andersen (Nelsson, 82.), Mæhle, Damsgaard (Jensen, 66.), Hjulmand, Højbjerg, Isaksen (Skov, 66.), Daramy (Froholdt, 73.), Højlund (Osula, 73.).
Schweden und Österreich steigen in die Liga A auf
An diesem Spieltag fanden auch in anderen Gruppen wichtige und entscheidende Partien statt:
Schweden – Bosnien und Herzegowina 3:2: Das von Graham Potter trainierte Schweden (13 Punkte, 1. Platz) empfing Bosnien zu Hause und siegte in einem intensiven Kampf mit 3:2, wodurch sie den Aufstieg in die Liga Aperfekt machten. Für Schweden trafen Svensson und Gyökeres (Doppelpack).
Österreich – Irland 1:0: Das von Ralf Rangnick trainierte Österreich (9 Punkte, 1. Platz) besiegte Irland zu Hause durch ein spätes Tor von Kalajdzic in der 78. Minute und sicherte sich ebenfalls den Aufstieg in die Liga A.
Ergebnisse weiterer Spiele:
Rumänien – Polen 2:1 (Cicâldău 68., Man 72. – Reguła 82.). Polen, mit Robert Lewandowski in der Startelf, verlor auswärts.
Nordirland – Ukraine 1:0 (Devlin 68.). Die ukrainische Nationalmannschaft verlor auswärts knapp.
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