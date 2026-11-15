Portugal erleidet herbe Niederlage gegen Dänemark: Ergebnisse des 5. Spieltags der Nations League

In Europa haben die Spiele des 5. Spieltags der UEFA Nations League den Fans echte Sensationen und intensive Duelle beschert. Eines der spektakulärsten Ergebnisse des Spieltags wurde im Duell zwischen Portugal und Dänemark verzeichnet. Die Gastgeber, die ohne Cristiano Ronaldo antraten, mussten vor heimischem Publikum eine unerwartet hohe Niederlage hinnehmen.

Portugal – Dänemark 1:4: Glanzvoller Sieg der Skandinavier

Auf dem Platz Cristiano Ronaldo war nicht dabei, als die portugiesische Nationalmannschaft (12 Punkte, 1. Platz) Dänemark (9 Punkte, 2. Platz) empfing. Das Spiel verlief nach einem unerwarteten Drehbuch, bei dem die Skandinavier das gegnerische Tor gleich viermal trafen.

Das Schicksal des Spiels wurde durch die extrem aktiven Offensivaktionen der Dänen entschieden: