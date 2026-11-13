„Es war ein großartiges Spiel“: Was sagte Roberto Mancini nach dem Spiel gegen Frankreich?

Trotz eines frühen Gegentors zeigten die Italiener Charakter und drehten das Ergebnis zu ihren Gunsten. Der Trainer verhehlte nicht, dass dieser Sieg ein großes Geschenk für die Fans war, die ins Stadion gekommen waren, um sie zu unterstützen.

Der Cheftrainer der italienischen Nationalmannschaft Roberto Mancini teilte seine Gedanken nach dem wichtigen Spiel der UEFA Nations League gegen die französische Nationalmannschaft ( 3:1 ) mit. Er betonte, dass er mit der Leistung der Mannschaft zufrieden sei, aber noch ein langer Weg und entscheidende Aufgaben vor ihnen lägen.

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„Es war ein großartiges Spiel, die Jungs haben sich auf dem Platz sehr gut präsentiert. Ich freue mich sehr für sie. Dieser Sieg war auch wichtig für die Fans, die ins Stadion gekommen sind, um unsere Mannschaft zu unterstützen. Wir haben gleich zu Beginn des Spiels ein Tor kassiert, aber das Spiel hätte auch mit einem noch deutlicheren Ergebnis für uns enden können“, sagte Mancini in einem Interview mit Gianluca Di Marzio.

Leistung der italienischen Nationalmannschaft Daten und Details Nations League 5. Spieltag Frankreich — Italien: 1:3 Tabellensituation Tabellenführung mit 10 Punkten (Frankreich hat ebenfalls 10 Punkte) Hauptprobleme Verschossene Elfmeter und Fehler in der Defensive Nächster Gegner Auswärtsspiel gegen die belgische Nationalmannschaft

Elfmeterfehler und das bevorstehende Spiel gegen Belgien

Der Trainer ging auf den verschossenen Elfmeter während des Spiels ein und merkte an, dass solche Situationen im Fußball vorkommen und das Wichtigste sei, dass die Mannschaft ruhig geblieben ist:

„Einen Elfmeter zu verschießen ist ein Fehler. Leider passieren solche Dinge im Fußball. Aber wir haben die Ruhe bewahrt und weiter in unserem eigenen Stil gespielt. Das ist das Wichtigste“.

Derzeit führt die italienische Nationalmannschaft mit 10 Punkten die Gruppe an (Frankreich hat die gleiche Punktzahl, Belgien hat 9 Punkte). Mancini betonte, dass das bevorstehende Spiel gegen Belgien von entscheidender Bedeutung sei und die Jungs Revanche für die vorherige Niederlage nehmen wollten.

Glauben Sie, dass die italienische Nationalmannschaft unter Roberto Mancini in dieser Saison die Nations League gewinnen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!