Unerwartete Kritik vom Cheftrainer: Was sagte Jorge Jesus nach dem Spiel gegen Dänemark

UEFA Nations League im Rahmen derer sie zu Hause gegen die dänische Nationalmannschaft überraschend eine 1:4-Niederlage hinnehmen mussten, teilte der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Jorge Jesus, seine Gedanken zum Ergebnis der Begegnung mit. Nachdem das Spiel der Gastgeber auf viel Kritik gestoßen war, antwortete der Trainer offen auf die Fragen der Fans und Medien.

Defensivfehler und die Überlegenheit des Gegners

RTP In einem Interview mit dem Sender gab Jorge Jesus zu, dass die Mannschaft die gesetzten Ziele nicht erreicht habe und insbesondere in der Defensive ernsthafte Probleme aufgetreten seien.

«Wir waren in der Defensive nicht so stark wie im Auswärtsspiel. Besonders in der zweiten Halbzeit konnten wir die Angriffe des Gegners nicht stoppen. Ich dachte, wir würden unser Spiel verstärken, aber das ist nicht passiert. Dänemark war viel stärker und überlegener als wir» — sagte der Cheftrainer.

Der Trainer betonte zudem, dass es taktische Mängel gab, und ging besonders auf die Leistung von João Félix ein: «João Félix konnte sich zwischen den Linien nicht effektiv bewegen. Deshalb haben wir im Mittelfeld keine Dominanz erreicht».