Unerwartete Kritik vom Cheftrainer: Was sagte Jorge Jesus nach dem Spiel gegen Dänemark

2 Min. Lesezeit9
Unerwartete Kritik vom Cheftrainer: Was sagte Jorge Jesus nach dem Spiel gegen Dänemark

UEFA Nations League im Rahmen derer sie zu Hause gegen die dänische Nationalmannschaft überraschend eine 1:4-Niederlage hinnehmen mussten, teilte der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Jorge Jesus, seine Gedanken zum Ergebnis der Begegnung mit. Nachdem das Spiel der Gastgeber auf viel Kritik gestoßen war, antwortete der Trainer offen auf die Fragen der Fans und Medien.

Defensivfehler und die Überlegenheit des Gegners

RTP In einem Interview mit dem Sender gab Jorge Jesus zu, dass die Mannschaft die gesetzten Ziele nicht erreicht habe und insbesondere in der Defensive ernsthafte Probleme aufgetreten seien.

«Wir waren in der Defensive nicht so stark wie im Auswärtsspiel. Besonders in der zweiten Halbzeit konnten wir die Angriffe des Gegners nicht stoppen. Ich dachte, wir würden unser Spiel verstärken, aber das ist nicht passiert. Dänemark war viel stärker und überlegener als wir» — sagte der Cheftrainer.

Der Trainer betonte zudem, dass es taktische Mängel gab, und ging besonders auf die Leistung von João Félix ein: «João Félix konnte sich zwischen den Linien nicht effektiv bewegen. Deshalb haben wir im Mittelfeld keine Dominanz erreicht».

Details zum Spiel

Statistiken und Daten

Spielergebnis

Portugal — Dänemark 1:4

Analysierende Person

Jorge Jesus (Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft)

Hauptprobleme

Defensivfehler, Verlust der Dominanz im Mittelfeld

Ziel für die Zukunft

Das Weiterkommen aus der Gruppe vollständig sichern

Gruppensituation und Ronaldo

Obwohl die Niederlage die Chancen der Mannschaft auf das Erreichen der nächsten Runde etwas erschwert hat, betonte Jesus, dass die Hauptaufgabe noch vor ihnen liegt:

«Wenn wir das Weiterkommen bereits garantiert hätten, würde ich in Cardiff anderen Spielern eine Chance geben. Jetzt ist das Hauptziel, die Gruppe zu überstehen».

Gleichzeitig merkte der Trainer an, dass die Niederlage die Moral der Spieler negativ beeinflussen könnte, und äußerte sich auch zur Zeremonie für Cristiano Ronaldo: «Cristiano hat dies durch das, was er für die Nationalmannschaft und Portugal geleistet hat, verdient».

Glauben Sie, dass die portugiesische Nationalmannschaft unter der Leitung von Jorge Jesus die Fehler korrigieren und nach vorne blicken kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!

Hat Ihnen der Artikel gefallen?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
Zamin folgen:Telegram-KanalAuf Google folgen

Mit Abo ohne Werbung

Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat

Kommentare0

Anzeigen

Partnerschaft
  1. Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
    Technologie
    Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
  2. Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
    Technologie
    Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Ähnliche Nachrichten

Meistgelesen in Sport