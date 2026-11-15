Unerwartete Kritik vom Cheftrainer: Was sagte Jorge Jesus nach dem Spiel gegen Dänemark
UEFA Nations League im Rahmen derer sie zu Hause gegen die dänische Nationalmannschaft überraschend eine 1:4-Niederlage hinnehmen mussten, teilte der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Jorge Jesus, seine Gedanken zum Ergebnis der Begegnung mit. Nachdem das Spiel der Gastgeber auf viel Kritik gestoßen war, antwortete der Trainer offen auf die Fragen der Fans und Medien.
Defensivfehler und die Überlegenheit des Gegners
RTP In einem Interview mit dem Sender gab Jorge Jesus zu, dass die Mannschaft die gesetzten Ziele nicht erreicht habe und insbesondere in der Defensive ernsthafte Probleme aufgetreten seien.
«Wir waren in der Defensive nicht so stark wie im Auswärtsspiel. Besonders in der zweiten Halbzeit konnten wir die Angriffe des Gegners nicht stoppen. Ich dachte, wir würden unser Spiel verstärken, aber das ist nicht passiert. Dänemark war viel stärker und überlegener als wir» — sagte der Cheftrainer.
Der Trainer betonte zudem, dass es taktische Mängel gab, und ging besonders auf die Leistung von João Félix ein: «João Félix konnte sich zwischen den Linien nicht effektiv bewegen. Deshalb haben wir im Mittelfeld keine Dominanz erreicht».
Details zum Spiel
Statistiken und Daten
Spielergebnis
Portugal — Dänemark 1:4
Analysierende Person
Jorge Jesus (Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft)
Hauptprobleme
Defensivfehler, Verlust der Dominanz im Mittelfeld
Ziel für die Zukunft
Das Weiterkommen aus der Gruppe vollständig sichern
Gruppensituation und Ronaldo
Obwohl die Niederlage die Chancen der Mannschaft auf das Erreichen der nächsten Runde etwas erschwert hat, betonte Jesus, dass die Hauptaufgabe noch vor ihnen liegt:
«Wenn wir das Weiterkommen bereits garantiert hätten, würde ich in Cardiff anderen Spielern eine Chance geben. Jetzt ist das Hauptziel, die Gruppe zu überstehen».
Gleichzeitig merkte der Trainer an, dass die Niederlage die Moral der Spieler negativ beeinflussen könnte, und äußerte sich auch zur Zeremonie für Cristiano Ronaldo: «Cristiano hat dies durch das, was er für die Nationalmannschaft und Portugal geleistet hat, verdient».
Glauben Sie, dass die portugiesische Nationalmannschaft unter der Leitung von Jorge Jesus die Fehler korrigieren und nach vorne blicken kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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