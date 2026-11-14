Er wies insbesondere darauf hin, dass die russischen Spieler erst in der Schlussphase des Spiels aktiv angriffen.

Interessanterweise lobte der ehemalige Spieler trotz des erwarteten Sieges Russlands nicht die Leistung der Mannschaft über die gesamte Spieldauer.

Mostowoi betonte, dass ein Sieg Usbekistans als echte Überraschung diskutiert worden wäre. Der Sieg Russlands sei hingegen der natürliche Lauf der Dinge.

„Beide Seiten haben Fehler gemacht, es gab viele Tore. Ich denke, das Spiel war interessant für die Zuschauer. Aber für uns ist das nur ein weiterer Sieg, kein Spiel von besonderer Bedeutung. Dass die russische Nationalmannschaft Usbekistan besiegt hat, ist für mich keine Überraschung“, sagte der ehemalige Fußballer.

Die russische Nationalmannschaft gewann das Freundschaftsspiel gegen Usbekistan mit 3:2. In dieser Partie leisteten sich beide Teams Fehler in der Abwehr, und die Tore fielen in schneller Folge. Mostowoi ist der Ansicht, dass dieses für die Zuschauer zwar unterhaltsame Spiel für Russland nur ein Sieg unter vielen war.

Am bemerkenswertesten ist, dass Mostowoi die usbekische Nationalmannschaft als „mittelmäßiges Team“ bezeichnete und deren Qualifikation für die Weltmeisterschaft mit der Aufstockung der Teilnehmerzahl begründete. Er bewertete es sogar als ein gutes Ergebnis für die usbekischen Spieler, dass sie überhaupt zwei Tore gegen Russland erzielen konnten.

Der 3:2-Sieg der russischen Nationalmannschaft gegen Usbekistan löste unter Fußballfachleuten und ehemaligen Spielern im Nachbarland unterschiedliche Reaktionen aus. Der ehemalige Mittelfeldspieler von Celta Vigo, Alexander Mostowoi, äußerte sich jedoch besonders kritisch. Seiner Meinung nach war der Sieg Russlands ein erwartetes Ergebnis, und die Tatsache, dass Fabio Cannavaro die usbekische Nationalmannschaft trainiert, habe keinen entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis auf dem Platz.

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„Nur eines ist unverständlich: Warum haben sie so ein Spiel nicht über die gesamte Dauer gezeigt? Warum sind sie erst in den letzten 20 Minuten in die Offensive gegangen? Aber das Wichtigste ist, dass der Sieg eingefahren wurde. Das Spiel gegen Venezuela sollte nicht allzu schwierig werden“, sagte Mostowoi.

Seiner Meinung nach hätte die russische Nationalmannschaft trotz des Ergebnisses in Bezug auf Spielqualität und Aktivität mehr zeigen können.

Auch der Name Cannavaro konnte Mostowois Meinung nicht ändern

Im Gespräch wurde Mostowoi gefragt, wie wichtig es für den russischen Nationaltrainer Waleri Karpin gewesen sei, Usbekistan zu besiegen, das von Fabio Cannavaro trainiert wird, einem großen Namen im Weltfußball.

Der ehemalige Spieler erklärte jedoch, dass er den Namen des italienischen Experten hier nicht für besonders bedeutend halte.

„Cannavaro selbst spielt hier keine große Rolle, schließlich sind es die Spieler, die auf dem Platz den Ball treten“, antwortete er.

Mostowoi glaubt, dass im Fußball die Leistung der Spieler auf dem Platz wichtiger ist als der Name des Trainers oder dessen frühere Erfolge. Er erinnerte auch an die anfänglichen Diskussionen um die Ernennung Cannavaros zum Trainer der usbekischen Nationalmannschaft.

„Warum ist Cannavaro nach Usbekistan gegangen?“ – Mostowois scharfe Einschätzung

Der ehemalige Spieler betonte, dass die Ankunft des italienischen Experten in Usbekistan für viele eine unerwartete Entscheidung gewesen sei.

„Als Fabio als Cheftrainer ernannt wurde, waren viele überrascht: ‚Was macht Cannavaro dort? Warum ist er nach Usbekistan gegangen?‘“, sagte Mostowoi.

Seiner Meinung nach ist die Ankunft Cannavaros bei der usbekischen Nationalmannschaft eine gute Werbung für den Fußball des Landes und für den Experten selbst eine finanziell lukrative Entscheidung.

Gleichzeitig äußerte sich Mostowoi sehr kritisch über das Potenzial der usbekischen Nationalmannschaft.

„Eigentlich ist das eine gute Werbung für die usbekische Nationalmannschaft und ein gutes Gehalt für Cannavaro. Das ist ein mittelmäßiges Team, und für die Weltmeisterschaft haben sie sich nur qualifiziert, weil die Teilnehmerzahl erhöht wurde“, betonte er.

Es sei darauf hingewiesen, dass dies Mostowois persönliche Einschätzung ist. Die Qualifikation der usbekischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft lässt sich nicht allein durch die Aufstockung der Teilnehmer erklären: Auch wenn das erweiterte Format neue Möglichkeiten geschaffen hat, musste das Team in der Qualifikation die notwendigen Ergebnisse erzielen.

„Man kann die Usbeken dafür loben, dass sie zwei Tore erzielt haben“

Zum Abschluss des Gesprächs betonte Mostowoi erneut, dass der Sieg der russischen Nationalmannschaft gegen Usbekistan Pflicht war. Seiner Meinung nach haben die Schützlinge von Karpin ihre Aufgabe erfüllt.

„Die russische Nationalmannschaft musste Usbekistan schlagen, und das ist auch passiert. Cannavaro macht seinen Job und geht seinen Weg, alles ist in Ordnung. Dass die Usbeken zweimal in unser Tor getroffen haben, ist an sich schon ein gutes Ergebnis, dafür kann man sie loben“, sagte der ehemalige Fußballer.

Es ist natürlich, dass diese Worte von Mostowoi den usbekischen Fußballfans nicht gefallen werden. Insbesondere die abwertende Art und Weise, in der die Erfolge unserer Nationalmannschaft auf internationaler Bühne bewertet werden, dürfte bei vielen auf Ablehnung stoßen.

Ist der Sieg Russlands eine Lektion für Cannavaros Team oder nur eine gewöhnliche Niederlage?

Die usbekische Nationalmannschaft konnte gegen Russland zwei Tore erzielen, verlor aber in der Schlussphase die Kontrolle. Daher hat die 3:2-Niederlage auch Aspekte aufgezeigt, die für unser Team analysiert werden müssen.

Mostowoi betrachtet dieses Ergebnis als einen gewöhnlichen Sieg für Russland. Doch seine Aussagen enthalten einen bemerkenswerten Punkt: Auch die russischen Spieler zeigten nicht über das gesamte Spiel hinweg die gleiche Aktivität, was der ehemalige Mittelfeldspieler kritisierte.

Für Usbekistan werden die wichtigsten Antworten nicht durch Worte, sondern durch die nächsten Spiele und Ergebnisse bei internationalen Turnieren gegeben. Die Arbeit von Cannavaro, die Entwicklung des Teams und das Potenzial der Spieler lassen sich nicht an einem einzigen Freundschaftsspiel messen.

Mostowois scharfe Ansichten könnten für Diskussionen sorgen. Aber die wahre Antwort des usbekischen Fußballs werden die Ergebnisse auf dem Platz, ein stabiles Spiel und neue Erfolge auf internationaler Ebene sein.