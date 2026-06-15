Ciryl Gane besiegt Alex Pereira und gewinnt den Meisterschaftsgürtel

In Washington, D.C., findet das mit Spannung erwartete Super-Turnier «UFC White House» statt. Dieser prestigeträchtige Kampfabend bot den Fans unvergessliche Momente. Im Co-Main Event traf der ehemalige UFC-Champion in zwei Gewichtsklassen, das brasilianische Phänomen Alex Pereira, auf den schnellen französischen Riesen Ciryl Gane. Auf dem Spiel stand der Interims-Meisterschaftsgürtel im Schwergewicht.

Der Kampf der beiden Ausnahmekönner heizte die Stimmung in der Arena von der ersten Sekunde an auf.

Unerwartete Intensität und eine verheerende Serie in der zweiten Runde

Der auf 5 Runden angesetzte Titelkampf endete deutlich schneller als erwartet. Während sich beide Athleten in der ersten Runde aus der Distanz mit harten Schlägen abtasteten, schaltete der Franzose Ciryl Gane in der zweiten Runde in den taktischen Angriffsmodus.

In der zweiten Runde gelang es Ciryl Gane, Pereira in die Ecke zu drängen. Eine Serie kraftvoller und präziser Schläge brachte Alex Pereira in große Bedrängnis und aus dem Gleichgewicht. Als der Ringrichter sah, dass der brasilianische Star schutzlos war, brach er den Kampf zum Schutz des Athleten ab und wertete ihn als technischen Knockout (TKO).

Hier finden Sie die Details und Ergebnisse des Titelkampfs bei «UFC White House»:

Austragungsort und Turnier Status des Kampfes Offizieller Titel und Gürtel Sieger Besiegter Champion Runde und Art des Sieges Washington

(«UFC White House») Co-Main Event

(Zweiter Hauptkampf) Schwergewicht

Interims-Meisterschaftsgürtel Ciryl Gane

(Neuer Interims-König) Alex Pereira Runde 2, TKO

(Vorzeitiges Ende)

Ciryl Gane — der neue Anführer im Schwergewicht!

Damit krönte sich der Franzose Ciryl Gane zum neuen UFC-Interims-Schwergewichtsmeister. Dieser Sieg macht ihn zum Top-Herausforderer auf den unangefochtenen Titel. Für Alex Pereira war dies ein herber Rückschlag in seiner Schwergewichtskarriere. Das Turnier in Washington sorgt weiterhin für große Überraschungen.

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