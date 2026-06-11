Alex Pereira sendet eine Nachricht an alle Schwergewichtskämpfer

Die Aufregung um den brasilianischen UFC-Kämpfer Alex Pereira, einen der derzeit hellsten und furchteinflößendsten Stars der Mixed Martial Arts (MMA)-Welt, hat ihren Höhepunkt erreicht. Der für seine kraftvollen Schläge bekannte Athlet mit dem Spitznamen „Poatan“ hat seine nächsten weltbewegenden Pläne enthüllt. Er versprach, dass er nach einem Sieg im entscheidenden Kampf gegen den versierten französischen Kämpfer Ciryl Gane beim kommenden „UFC Freedom 250“-Turnier ohne lange Pause so schnell wie möglich ins Oktagon zurückkehren werde.

In einem exklusiven Interview in der berühmten Sendung des weltbekannten Sportjournalisten Ariel Helwani richtete der Brasilianer eine ernste und drohende Botschaft an alle seine Konkurrenten in seiner Gewichtsklasse:

„Meine Botschaft an alle Jungs im Schwergewicht: Fangt sofort an zu trainieren, als wäre es heute! Denn sobald meine Angelegenheit mit Ciryl Gane in den kommenden Tagen geklärt ist, werde ich, sofern meine Gesundheit es zulässt, sofort nach dem Kampfabend massiven Druck auf die UFC-Führung ausüben, damit sie mir einen neuen Gegner findet. Ich habe keine Zeit, stillzustehen“, erklärte Pereira und unterstrich damit seine Entschlossenheit.

Es sei daran erinnert, dass „Poatan“ bereits zuvor offen erklärt hatte, dass er nicht die Absicht habe, lange auf einen Titelkampf gegen den aktuellen Interims-Champion der Division, den gefährlichen britischen Kämpfer Tom Aspinall, zu warten, und bereit sei, in der Zwischenzeit andere Kämpfer zu „erobern“. Wir werden sehen, wie Alex Pereira, der im Schwergewicht einen echten Sturm entfachen will, zunächst die Hürde Ciryl Gane überwindet. Der Kampf wird zweifellos sehr intensiv!

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