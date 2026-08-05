UFC-Turnier im Weißen Haus kostet Promotion 30 Millionen Dollar

Eines der meistdiskutierten Events in der UFC-Geschichte kam das Unternehmen teuer zu stehen. Das im Gelände des Weißen Hauses in Washington ausgetragene UFC Freedom 250 verursachte der Promotion einen finanziellen Verlust von rund 30 Millionen Dollar.

TKO Group Holdings, Eigentümer der UFC, teilte in seinem Bericht zum zweiten Quartal mit, dass die Produktions- und Organisationskosten des Events deutlich über denen gewöhnlicher Turniere lagen. Dennoch brachte Freedom 250 dem Unternehmen eine Rekordreichweite, Milliarden von Medienkontakten und neue Partnerschaftsverträge.

Warum wurden keine Tickets verkauft?

Das UFC-Turnier Freedom 250 fand am 14. Juni 2026 auf dem South Lawn des Weißen Hauses in Washington statt. Die Veranstaltung war Teil eines speziellen Sportprogramms anlässlich des 250. Jahrestags der Unabhängigkeit der USA.

Anders als bei gewöhnlichen UFC-Turnieren wurden die Tickets für Freedom 250 nicht frei verkauft. Dadurch verlor das Unternehmen einen großen Teil der traditionellen Einnahmen aus dem Ticketverkauf und Hospitality-Angeboten.

TKO-Finanzchef Andrew Schleimer erklärte, dass die Ausgaben für das Event deutlich über den Kosten gewöhnlicher UFC-Abende lagen. Das Unternehmen konnte einen Teil der Kosten durch globale Sponsoring- und Marketingverträge decken, doch das reichte nicht aus, um Freedom 250 profitabel zu machen.

„Da keine Tickets verkauft wurden, wurden keine Einnahmen aus dem Ticketverkauf verbucht. Wie erwartet verursachte Freedom 250 einen Verlust von rund 30 Millionen Dollar“, erklärte der TKO-Finanzchef.

Wie hoch waren die Gesamtkosten des Turniers?

UFC-Präsident Dana White hatte vor dem Event erklärt, dass die Ausrichtung von Freedom 250 rund 60 Millionen Dollar kosten würde.

Diese Summe war mehrere Male höher als das Budget eines gewöhnlichen UFC-Turniers. Zu den hohen Ausgaben gehörten der Bau einer temporären Arena auf dem Gelände des Weißen Hauses, die Schaffung sicherheitskonformer Infrastruktur, die TV-Produktion, die Gagen der Athleten und die Organisation eines zweitägigen Fan-Festivals.

Allerdings verwandelte sich nicht das gesamte Budget von 60 Millionen Dollar in einen Nettoverlust. Crypto.com, RAM und andere Partner deckten mit ihren Verträgen einen wichtigen Teil der Kosten. Dadurch belief sich der endgültige finanzielle Verlust der Promotion auf rund 30 Millionen Dollar.

Daher wäre es falsch zu schreiben, dass die UFC 60 Millionen Dollar verloren habe. Dabei handelte es sich um die geplanten Gesamtkosten für die Organisation des Events; der Nettoverlust war nahezu halb so groß.

Freedom 250 drückte die UFC-Marge

Laut dem offiziellen Finanzbericht von TKO stieg der Umsatz der UFC im zweiten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 29 Prozent auf 535,7 Millionen Dollar.

Das bereinigte EBITDA der UFC erhöhte sich ebenfalls um 15 Prozent auf 280,4 Millionen Dollar. Die operative Marge sank jedoch von 59 auf 52 Prozent. TKO stellte fest, dass dieser Rückgang vollständig auf die finanzielle Struktur des Turniers Freedom 250 zurückzuführen war.

Das Turnier hatte gleichzeitig zwei unterschiedliche Auswirkungen auf die Finanzen der UFC:

— Es steigerte die Einnahmen aus Sponsoring und Marketing;

— Es verringerte die Ticketeinnahmen und ließ die Produktionskosten drastisch steigen.

Laut TKO-Bericht stiegen die Marketing- und Partnereinnahmen der UFC im zweiten Quartal um 59 Millionen Dollar. Einer der Hauptgründe für dieses Wachstum war das Turnier im Weißen Haus. Die Kosten des Events blieben jedoch höher als die zusätzlichen Einnahmen.

Stürzte der Verlust von 30 Millionen Dollar TKO in eine Krise?

Obwohl Freedom 250 als Einzelveranstaltung mit einem Verlust endete, schloss die TKO Group das zweite Quartal mit starken Finanzergebnissen ab.

Der gesamte Quartalsumsatz des Unternehmens stieg um 18 Prozent auf 1,547 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn erreichte 303,9 Millionen Dollar. Nach diesen Ergebnissen hob TKO auch seine Umsatz- und Prognose für das bereinigte EBITDA für 2026 an.

Der Verlust von 30 Millionen Dollar belastete die Marge der UFC also spürbar, brachte die allgemeine finanzielle Stabilität von TKO jedoch nicht aus dem Gleichgewicht.

Das Unternehmen bewertet Freedom 250 als einmaliges, groß angelegtes Marketingprojekt, das nicht als gewöhnliches kommerzielles Turnier gedacht war, sondern die UFC-Marke einem noch größeren Publikum näherbringen sollte.

Rechtfertigt die Rekordreichweite den Verlust?

Nach Angaben der UFC sahen rund 34 Millionen Menschen weltweit das Turnier Freedom 250. Die durchschnittliche Zuschauerzahl in den USA lag bei 7 Millionen und machte das Event zur meistgesehenen UFC-Veranstaltung in der Geschichte des Landes.

Nach Berechnungen der Promotion erzeugte das Turnier im Fernsehen, im Internet und in sozialen Netzwerken rund 64 Milliarden Medienkontakte. Der entsprechende Werbewert wurde auf 1,1 Milliarden Dollar geschätzt.

Diese Summe ist jedoch kein tatsächlicher Umsatz, der auf dem Bankkonto der UFC einging. Der Medienwert ist eine geschätzte Marketingkennzahl und zeigt, wie viel es kosten würde, die Berichterstattung und Reichweite des Events in vergleichbarem Umfang durch Werbung zu kaufen.

Deshalb lässt sich der tatsächliche Nutzen von Freedom 250 nur schwer anhand des Finanzergebnisses eines einzigen Quartals messen. Wenn das Turnier künftig neue Sponsoren, mehr Abonnenten und lukrativere Medienverträge bringt, könnte sich der Verlust von 30 Millionen Dollar als langfristige Investition auszahlen.

Warum wird Dana White ein solches Turnier nicht wiederholen?

Nach dem Ende von Freedom 250 zeigte sich Dana White mit dem Event zufrieden, räumte jedoch ein, dass eine Wiederholung finanziell nahezu unmöglich sei.

Er bezeichnete das Turnier im Weißen Haus als eines der kompliziertesten und teuersten Projekte in der Geschichte der UFC. Das Unternehmen musste Sicherheitsmaßnahmen auf beispiellosem Niveau mit der Regierung des Weißen Hauses, dem Secret Service und weiteren Behörden koordinieren.

In dieser Hinsicht war Freedom 250 für die UFC ein paradoxes Event: finanziell verlustreich, aber mit einem historischen Ergebnis bei Reichweite und Markenimage.

Die UFC verlor 30 Millionen Dollar, lenkte aber die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf das Octagon. Nun lautet die entscheidende Frage, wie viel tatsächlicher Umsatz aus dieser Aufmerksamkeit in den kommenden Jahren entstehen wird. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Sportfans auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken!