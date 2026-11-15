Torreiches Spektakel: Dinamo Samarkand besiegt Sogdiana mit 5:3

Die kurze Pause in der Superliga von Usbekistan nutzend, setzen die Mannschaften ihre Vorbereitungen auf die Pflichtspiele fort. Der Verein Dinamo aus Samarkand empfing das Team von Sogdiana aus Jizzakh zu einem unterhaltsamen und torreichen Freundschaftsspiel.

Details zum intensiven Duell in der Afrosiyob Arena

Nach Absprache der Trainer wich dieses Spiel vom üblichen Format ab und wurde in vier Abschnitten zu je 35 Minuten ausgetragen. In einem intensiven Spiel vor über dreitausend Zuschauern in der Afrosiyob Arena bewiesen die Schützlinge von Vadim Abramov Charakter und Können und feierten einen 5:3-Sieg. Während des Spiels gab der Trainerstab auch talentierten Spielern aus der Jugendmannschaft die Möglichkeit, sich auf dem Platz zu beweisen.

Spielstatistiken Details und Ergebnisse Datum und Ort 15. November, Stadion Afrosiyob Arena (Samarkand) Zuschauerzahl Über dreitausend Fußballfans fanden sich im Stadion ein Spielformat Vier Abschnitte zu je 35 Minuten Endstand Dinamo — Sogdiana 5:3

Ein torreiches und kompromissloses Aufeinandertreffen

Die Partie begann sehr aktiv. Bereits in der 8. Minute eröffnete Abdugofur Haydarov den Torreigen und brachte die Gastgeber in Führung. Doch die Spieler von Sogdiana gaben sich nicht geschlagen: Jamshid Boltaboyev in der 53. Minute glich aus, während Filip Ivanovic in der 70. Minute die Gäste aus Jizzakh in Führung brachte.

Danach folgte eine Phase mit vielen Toren. Behruzbek Obloqulov in der 75. Minute stellte den Ausgleich wieder her. Obwohl Samandar Mavlonqulov die Gäste erneut in Führung brachte, zahlte sich das offensive Spiel von Dinamo aus. Tore von Tigran Avanesyan (Elfmeter), dem erfahrenen Bahodir Nasimov und Shahriyor Umrzoqov sicherten dem Team aus Samarkand den verdienten Sieg.

Nächste Pflichtspiele

Es ist erwähnenswert, dass der Verein Dinamo am 22. November im nächsten wichtigen Spiel der Superliga das Team von Bunyodkor aus Taschkent empfängt. Dieses Freundschaftsspiel war ein wichtiger Schritt für die Trainer, um taktische Mängel zu beheben und die körperliche Verfassung der Spieler zu testen.

Was glauben Sie, wie sich diese Pause in der Meisterschaft und die Freundschaftsspiele auf die Leistung der Teams in der nächsten Runde auswirken werden? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!