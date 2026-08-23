Fußballwoche: Schwere Prüfungen für Pakhtakor, Nasaf und Lokomotiv am 19. Spieltag

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Fußballwoche: Schwere Prüfungen für Pakhtakor, Nasaf und Lokomotiv am 19. Spieltag

Die usbekische Superliga nimmt Fahrt auf. Heute, am 23. August, beginnt der 19. Spieltag der Meisterschaft.

Das erste Spiel des Spieltags findet in Fergana statt, wo Neftchi den Verein Sogdiana empfängt.

Die Spannung des 19. Spieltags beschränkt sich jedoch nicht nur auf Fergana. In den kommenden Tagen trifft Dinamo in Samarkand auf Pakhtakor, während Lokomotiv und Bunyodkor in Taschkent aufeinandertreffen.

1. Der 19. Spieltag beginnt in Fergana

Neftchi und Sogdiana bestreiten das Eröffnungsspiel des Spieltags.

Das Spiel in Fergana ist für beide Mannschaften von großer Bedeutung. Da wir uns der entscheidenden Phase der Meisterschaft nähern, wird jeder Punkt immer wertvoller.

Sonntag, 23. August

  • 19:00 — Neftchi – Sogdiana

2. Eine schwere Prüfung erwartet Pakhtakor in Samarkand

Eines der bemerkenswertesten Spiele des Spieltags findet am 25. August in Samarkand statt.

Dinamo empfängt Pakhtakor. Das Duell zwischen diesen beiden traditionsreichen Vereinen des usbekischen Fußballs verspricht eines der zentralen Highlights des 19. Spieltags zu werden.

Das Spiel in Samarkand könnte nicht nur über drei Punkte entscheiden, sondern auch die Stimmung der Teams für den weiteren Saisonverlauf prägen.

Dienstag, 25. August

  • 20:00 — Dinamo – Pakhtakor

3. Lokomotiv und Bunyodkor treffen in Taschkent aufeinander

Ein weiteres Spitzenspiel des 19. Spieltags findet am 26. August in Taschkent statt.

Lokomotiv empfängt Bunyodkor. Diese für den Hauptstadtfußball wichtige Begegnung wird zweifellos eines der meistbeachteten Spiele des Spieltags sein.

Beide Teams benötigen dringend Punkte, um ihre Position in der Meisterschaft zu verbessern.

Mittwoch, 26. August

  • 19:00 — Lokomotiv – Bunyodkor

4. Der komplette Spielplan

Datum

Zeit

Begegnung

23. August

19:00

Neftchi – Sogdiana

24. August

19:00

Kokand-1912 – Bukhara

25. August

19:00

Surkhon – AGMK

25. August

19:00

Andijon – Khorezm

25. August

20:00

Dinamo – Pakhtakor

26. August

19:00

Lokomotiv – Bunyodkor

26. August

19:00

Mashal – Navbahor

26. August

20:00

Qizilqum – Nasaf

5. Welche weiteren Spiele stehen im Fokus?

Am 19. Spieltag finden gleichzeitig mehrere interessante Duelle statt.

Andijon empfängt Khorezm, während Surkhon gegen AGMK antritt. Am selben Tag wird das Spiel zwischen Dinamo und Pakhtakor als eines der Hauptereignisse erwartet.

Am 26. August finden neben dem Spiel Lokomotiv gegen Bunyodkor auch die Begegnungen Mashal gegen Navbahor sowie Qizilqum gegen Nasaf statt.

Die wichtigste Frage: Wird der 19. Spieltag die Situation in der Meisterschaft verändern?

Da die Meisterschaft den 19. Spieltag erreicht, wächst die Bedeutung jedes einzelnen Spiels.

Der Spieltag, der mit Neftchi gegen Sogdiana beginnt, setzt sich mit wichtigen Duellen wie Dinamo gegen Pakhtakor in Samarkand und Lokomotiv gegen Bunyodkor in Taschkent fort.

Darüber hinaus könnten Spiele mit Beteiligung von Nasaf, Navbahor, AGMK und anderen Mannschaften die Tabelle beeinflussen.

Daher ist der 19. Spieltag nicht nur eine weitere Spielwoche, sondern könnte ein Wendepunkt für den weiteren Kampf in der Superliga sein. Fußballfans dürfen sich vom 23. bis 26. August auf acht spannende Begegnungen freuen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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