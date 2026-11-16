Finnland deklassiert San Marino, Auswärtssiege für Montenegro und Albanien

In Europa gehen die Spiele der Gruppenphase der UEFA Nations League intensiv und hart umkämpft weiter. Die Nationalmannschaften boten den Fans in dieser Runde zahlreiche Tore und packende Momente.

Finnland – San Marino: Offensivfußball und 9 Tore

Eines der torreichsten und denkwürdigsten Spiele der Runde fand in Helsinki statt. Die finnische Nationalmannschaft empfing San Marino und ließ dem Gegner keine Chance — 7:2.

Lukas Svanback avancierte zum Helden des Spiels und erzielte einen Hattrick (8., 20. und 78. Minute), während Joel Pohjanpalo einen Doppelpack beisteuerte. Auch Valta und Håkans trugen sich in die Torschützenliste ein. Für San Marino traf Nanni doppelt, was die Niederlage jedoch nicht verhindern konnte.

Überzeugende Auswärtssiege für Montenegro und Albanien

Die montenegrinische Nationalmannschaft trat auswärts gegen Zypern an und besiegte den Gegner mit 4:1 . Milutin Osmajić eröffnete den Torreigen, während Vukotić und ein Doppelpack von Nikola Krstović den deutlichen Sieg für Montenegro sicherten.

Albanien zeigte in Belarus eine souveräne Leistung und siegte mit 2:0 dank der Tore von Rey Manaj und Elseid Hysaj. Das einzige Unentschieden der Runde gab es zwischen Lettland und Armenien, das torlos endete (0:0).

Spiele und Ergebnisse Spielstand und Höhepunkte Finnland – San Marino 7:2 (Svanback 3, Pohjanpalo 2, Valta, Håkans — Nanni 2) Zypern – Montenegro 1:4 (Pittas — Osmajić, Vukotić, Krstović 2) Belarus – Albanien 0:2 (Manaj, Hysaj) Lettland – Armenien 0:0 (Torloses Remis)

Welches dieser Spiele war Ihrer Meinung nach die größte Überraschung der Runde? Schreiben Sie es in die Kommentare!