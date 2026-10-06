14-Minuten-Show in Frankreich: Überraschende Ergebnisse in der Nations League

Der 4. Spieltag der Nations League wurde fortgesetzt. In der Gruppe 1 der Liga A besiegte die französische Nationalmannschaft Belgien deutlich und erreichte damit 10 Punkte im Wettbewerb. Italien festigte seine Position in der Gruppe mit 7 Punkten nach einem 3:1-Sieg gegen die Türkei.

Das auffälligste Element beim Sieg Frankreichs war jedoch die Effizienz der eingewechselten Michael Olise und Désiré Doué innerhalb kürzester Zeit. Beide Spieler waren innerhalb von 14 Minuten an allen Toren Frankreichs beteiligt.

Frankreichs 14-minütiger Sturmlauf

Die erste Halbzeit der Begegnung zwischen Frankreich und Belgien verlief nicht nach dem erwarteten Szenario. Belgien ging in der 35. Minute durch ein Tor von Lukebakio in Führung und brachte die Gastgeber in eine schwierige Lage.

Doch in der zweiten Halbzeit erhöhte Frankreich den Druck.

Der in der 72. Minute eingewechselte Désiré Doué glich in der 77. Minute aus. Vier Minuten später brachte Cherki Frankreich in Führung.

Michael Olise, der in der 60. Minute für Dembélé eingewechselt wurde, setzte in den Schlussminuten seine Akzente.

In der 88. Minute erzielte Olise das dritte Tor für Frankreich. In der 90.+1 Minute traf er erneut und schnürte einen Doppelpack.

So drehte Frankreich einen 0:1-Rückstand in einen überzeugenden 4:1-Sieg.

Das Interessanteste daran ist, dass die Einwechselspieler Olise und Doué direkt an allen vier Toren Frankreichs beteiligt waren.

Doué — 1 Tor und 2 Assists, während Olise 2 Tore und 1 Assist verzeichnete.

Die Einwechslung dieser beiden Spieler gab der französischen Offensive einen entscheidenden Impuls und veränderte den Ausgang des Spiels in kürzester Zeit.

Frankreich mit 10 Punkten an der Spitze

Nach dem Sieg über Belgien erreichte Frankreich 10 Punkte.

Die Mannschaft von Didier Deschamps festigte damit die Tabellenführung in der Gruppe 1 der Liga A. Belgien blieb mit 6 Punkten auf dem zweiten Platz.

Das Wichtigste für Frankreich war, dass sich das Team in einer schwierigen Situation behaupten konnte. Obwohl Belgien in der ersten Halbzeit in Führung ging, konnten die Gastgeber ihre offensive Überlegenheit in der zweiten Halbzeit in Tore ummünzen.

Besonders die beiden Tore in den Schlussminuten zeigten, wie stark Frankreich den Gegner unter Druck setzte.

Italien besiegte die Türkei

Im zweiten Spiel der Gruppe besiegte Italien die Türkei mit 3:1.

Die Italiener gingen in der 26. Minute durch ein Tor von Scamacca in Führung. Die Türkei antwortete in der zweiten Halbzeit – in der 61. Minute glich Simsir aus.

Doch Italien ging kurz darauf wieder in Führung. In der 64. Minute stellte Calafiori auf 2:1 für die Gastgeber.

Den Schlusspunkt setzte Esposito in der 87. Minute.

Infolgedessen gewann Italien mit 3:1 und erhöhte sein Punktekonto auf 7.

Damit bleibt in der Gruppe 1 der Liga A Frankreich mit 10 Punkten Erster, Belgien mit 6 Punkten Zweiter und Italien mit 7 Punkten im Rennen um die Spitzenplätze.

Ukraine unterliegt Ungarn

In der Gruppe 2 der Liga B verlor die Ukraine zu Hause mit 1:2 gegen Ungarn.

Ungarn ging in der 52. Minute durch ein Tor von Tóth in Führung. Die Ukraine konnte erst in der 83. Minute durch Jaremtschuk antworten.

Doch zwei Minuten später erzielte Singer den Siegtreffer für Ungarn.

Infolgedessen blieb die Ukraine bei 4 Punkten, während Ungarn auf 7 Punkte kam.

Im zweiten Spiel dieser Gruppe trennten sich Nordirland und Georgien mit einem 0:0-Unentschieden.

Nordirland behielt mit diesem Ergebnis die Tabellenführung mit 8 Punkten. Georgien blieb bei 2 Punkten.

Schweden macht einen weiteren wichtigen Schritt

In der Gruppe 4 der Liga B besiegte Schweden Rumänien knapp.

Das einzige Tor des Spiels erzielte Gyökeres in der 13. Minute.

Durch den 1:0-Sieg erreichte Schweden 10 Punkte und festigte die Tabellenführung.

In einer weiteren Begegnung besiegte Bosnien und Herzegowina Polen mit 1:0. Das Siegtor fiel in der 84. Minute durch einen Elfmeter von Bašić.

Bosnien und Herzegowina kam damit auf 8 Punkte. Polen blieb bei 4 Punkten.

Montenegro verliert erneut Punkte

In der Gruppe 2 der Liga C fielen im Spiel zwischen Montenegro und Armenien keine Tore.

Nach dem 0:0-Unentschieden behielt Montenegro mit 10 Punkten die Tabellenführung. Armenien hat 4 Punkte.

Zypern besiegte Lettland zu Hause mit 2:1.

Lettland ging in der 57. Minute durch ein Tor von Daškevičs in Führung. Doch Zypern drehte die Partie in der Schlussphase der zweiten Halbzeit. In der 70. Minute glich Kosti aus, in der 90.+4 Minute sicherte Edwards den Gastgebern den Sieg.

Zypern erreichte mit diesem Ergebnis 7 Punkte.

Das wichtigste Fazit nach dem 4. Spieltag

Der nächste Spieltag der Nations League hat die Situation in mehreren Gruppen weiter verschärft.

Frankreich führt die Gruppe in der Liga A mit 10 Punkten an. Italien hat nach dem Sieg gegen die Türkei 7 Punkte erreicht. Die fantastische Effizienz von Olise und Doué, die als die hellsten Protagonisten des Spiels Frankreich gegen Belgien gelten, war jedoch das Hauptereignis des Abends.

14 Minuten — an 4 Toren beteiligt.

Doués Tor und zwei Assists sowie Olises Doppelpack und Assist ebneten Frankreich den Weg von einer schwierigen 0:1-Situation zu einem deutlichen 4:1-Sieg.

In den anderen Gruppen erreichte Schweden 10 Punkte, Nordirland behielt mit 8 Punkten die Führung und Ungarn sicherte sich einen wichtigen Sieg gegen die Ukraine.

Die Nations League nähert sich der entscheidenden Phase. Jetzt kann jeder Sieg ein Team an die Spitze bringen, während jeder Punktverlust in den kommenden Runden teuer werden kann.