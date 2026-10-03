Ein Abend im Zeichen von De Bruyne und Lewandowski: Ergebnisse des 3. Spieltags der Nations League

Der 3. Spieltag der UEFA Nations League läuft auf Hochtouren. Während das Spitzenspiel der Liga A am Abend des 2. Oktober mit einem Unentschieden endete, feierten Belgien und Polen deutliche Siege.

Die Begegnungen des aktuellen Spieltags auf europäischem Boden waren intensiv und boten einige überraschende Ergebnisse.

Liga A: Frankreich und Italien teilen sich die Punkte, Belgien deklassiert die Türkei

Im Topspiel der Gruppe 1 Frankreich und Italien trafen aufeinander. Michael Olise brachte die Gastgeber in der 55. Minute in Führung, doch Alessandro Bastoni glich in der 68. Minute aus — 1:1. Kurz vor Spielende wurde der französische Verteidiger Dayot Upamecano vom Platz gestellt. Nach diesem Remis kommt Frankreich auf 7 Punkte, Italien steht bei 4 Zählern.

Im zweiten Spiel der Gruppe Belgien besiegte die Türkei zu Hause deutlich mit 3:0 . Kevin De Bruyne erzielte einen Doppelpack (10., 59. Minute), ein weiteres Tor steuerte der eingewechselte Romelu Lukaku (76.) bei. Belgien erhöht sein Punktekonto auf 6 und bleibt den Spitzenreitern auf den Fersen. Die Türkei ist bisher noch ohne Punkt (0).

Liga B: Gala von Lewandowski, Ukraine verliert überraschend

Polen – Rumänien 6:0: In einer Partie, die zur echten Gala von Robert Lewandowski wurde, erzielte der Stürmer einen Hattrick (24. Elfmeter, 47., 86.). Zudem trafen Zielinski, Bednarek sowie ein Eigentor des Gegners zum 6:0-Endstand.

Ukraine – Nordirland 0:3: In Gruppe 2 gab es ein unerwartetes Ergebnis – Nordirland besiegte die Ukraine auswärts deutlich und schraubte sein Punktekonto auf 7.

Ungarn – Georgien 1:0: Das einzige Tor von Kerkez in der 35. Minute sicherte den Ungarn wichtige drei Punkte.

Bosnien und Herzegowina – Schweden 1:1: Auf den Führungstreffer von Gyökeres (61.) antworteten die Gastgeber durch Alaybegovic (80.).

Liga C: Niederlage für Kasachstan , Sensation durch die Färöer