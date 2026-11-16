Rekordserie von 43 Spielen beendet: Spanien unterliegt England zu Hause

UEFA Nations League-Gruppenphase sorgte am sechsten Spieltag für echtes Aufsehen im europäischen Fußball. Die englische Nationalmannschaft, die in Madrid zu Gast war, besiegte einen der aktuellen Giganten, Spanien, mit 3:2, holte sich nicht nur wichtige 3 Punkte, sondern beendete auch einen langjährigen Weltrekord im Fußball.

Ein intensives, torreiches Duell in Madrid

Gegen Ende der ersten Halbzeit verwandelte Englands Kapitän Harry Kane (45. Minute) einen Elfmeter zur Führung. Zu Beginn der zweiten Halbzeit trugen sich Ezri Konsa (53.) und Ben White (57.) in die Torschützenliste ein und bauten den Vorsprung auf drei Tore aus.

Die Spanier antworteten mit Toren von Mikel Oyarzabal (65., Elfmeter) und Nico Williams (75.), konnten die Niederlage jedoch nicht abwenden. Obwohl der englische Mittelfeldspieler Elliot Anderson in der 63. Minute die Rote Karte sah und das Feld vorzeitig verlassen musste, zeigten die Gäste Kampfgeist und retteten den Sieg über die Zeit.

Spielstatistiken und Situation Details Spiel Spanien — England 2:3 Tore für England Harry Kane (45. Elfmeter), Ezri Konsa (53.), Ben White (57.) Tore für Spanien Mikel Oyarzabal (65. Elfmeter), Nico Williams (75.) Platzverweis Elliot Anderson (63., England)

Spaniens Rekord von 43 Spielen ist gebrochen

Diese Niederlage beendete offiziell die beispiellose ungeschlagene Serie der spanischen Nationalmannschaft. Diese Serie umfasste 43 Spiele und galt auf Nationalmannschaftsebene als Rekord für Spiele ohne Niederlage in der regulären Spielzeit. Spanien verlor zuletzt im März 2024 nach 90 Minuten gegen Kolumbien (0:1). In Pflichtspielen waren die Spanier seit März 2023 (gegen Schottland) ungeschlagen.

Endergebnisse der Gruppe

Nach diesem Sieg erreichten sowohl England als auch Spanien eine Punktzahl von 15. Aufgrund der besseren Tordifferenz zog England jedoch als Sieger der Gruppe 3 der Nations League-Elite-Division ins Viertelfinale ein. In den anderen Gruppenspielen belegte Kroatien mit 6 Punkten den dritten Platz, während Tschechien ohne Punkte auf dem vierten Platz landete.

Glauben Sie, dass Englands starke Leistung ihnen den Gewinn des Nations League-Pokals ermöglichen wird? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!