Was sagte Messi nach dem Comeback-Sieg gegen England?

Argentinien erreichte nach einem dramatischen Sieg gegen England im Halbfinale der WM 2026 erneut das Endspiel. Nach dem Spiel Lionel Messi nannte das Ergebnis seiner Mannschaft ein „wahres Wunder“ und verhehlte nicht, dass dieser Sieg für die Argentinier eine besondere Bedeutung hat.

England war dem Sieg nahe

Im Halbfinale ging England zuerst in Führung. Anthony Gordon traf in der 55. Minute und brachte das Team von Thomas Tuchel dem Finale näher.

Doch England zog sich in die Defensive zurück, um die Führung zu halten. Argentinien erhöhte bis zum Spielende den Druck und erspielte sich eine gefährliche Situation nach der anderen.

In der 85. Minute glich Enzo Fernández nach einem Zuspiel von Messi aus. In der Nachspielzeit brachte Messi den Ball von der rechten Seite in den Strafraum, und Lautaro Martínez köpfte den Siegtreffer.

Ereignis Minute Tor von Anthony Gordon 55 Tor von Enzo Fernández 85 Tor von Lautaro Martínez 90+2 Endstand 2:1

«Jedes Finale ist einzigartig»

Nach dem Spiel beschrieb Messi erneut, dass es nicht leicht sei, das Gefühl zu beschreiben, wieder in einem WM-Finale zu stehen.

«Jedes Finale ist einzigartig. Dies ist ein WM-Finale, und jedes hat eine besondere Bedeutung. Diese Emotionen noch einmal zu erleben, ist unglaublich.»

Argentinien wurde bei der WM 2022 in Katar Weltmeister. Nun hat das Team von Lionel Scaloni die Chance, den Titel zu verteidigen, nachdem es zum zweiten Mal in Folge das Finale erreicht hat.

Für Messi ist dies das dritte WM-Finale seiner Karriere. Zuvor nahm er 2014 und 2022 am entscheidenden Spiel teil.

«Das Ergebnis dieses Teams ist ein Wunder»

Messi betonte, dass der Weg Argentiniens nicht einfach war. Das Team geriet in den Playoffs mehrmals in schwierige Situationen, fand aber jedes Mal einen Weg, das Spiel zu drehen.

«Es ist schwer vorstellbar, zum zweiten Mal in Folge ein WM-Finale zu erreichen. Das Ergebnis, das dieses Team erzielt hat, ist ein wahres Wunder.»

Das Spiel gegen England war eine Fortsetzung dieses Charakters. Argentinien lag bis zur 85. Minute zurück, doch das Team geriet nicht in Panik und erzielte in den letzten Minuten zwei Tore, um den Finaleinzug zu sichern.

Wie Reuters anmerkte, obwohl Messi gegen England kein Tor erzielte, bereitete er beide Treffer vor. Diese zwei Assists brachten seine Gesamtzahl an Vorlagen bei Weltmeisterschaften auf den Rekordwert von 12.

Emotionen während der Hymne

Vor dem Spiel versuchten die Vertreter Argentiniens, die Begegnung als einfaches Halbfinale zu behandeln, ohne der historischen Rivalität zu viel Aufmerksamkeit zu schenken.

Doch laut Messi spürten die Spieler nach dem Abspielen der Nationalhymne, wie viel das Spiel den Argentiniern bedeutete.

«Obwohl wir sagten, es sei nur ein Fußballspiel, fühlten wir völlig andere Emotionen, als die Nationalhymne erklang.»

Dennoch vergaßen die argentinischen Spieler nicht, dass Emotionen die taktische Disziplin nicht beeinträchtigen dürfen.

«Niemand wollte gegen England verlieren»

Spiele zwischen England und Argentinien waren schon immer mehr als nur ein einfaches Fußballspiel. Messi sagte auch offen, dass das Team und die Fans nicht gegen diesen Gegner verlieren wollten.

«Niemand im Team wollte verlieren, und das argentinische Volk wollte diesen Sieg ebenfalls sehr. Niemand wollte gegen England verlieren.»

Argentinische Fans bildeten die Mehrheit im Stadion in Atlanta. Laut Reuters verstärkte ihre Unterstützung den Druck des Teams in den letzten Minuten zusätzlich.

Jetzt wartet Spanien

Argentinien trifft im Finale auf Spanien. Spanien erreichte das entscheidende Spiel nach einem 2:0-Sieg gegen Frankreich im ersten Halbfinale.

Im Finale treffen zwei unterschiedliche Stile aufeinander: Argentinien, eines der torgefährlichsten Teams des Turniers, kämpft gegen Spaniens Ballkontrolle und stabile Defensive. Spanien hat bisher nur ein Gegentor im Turnier kassiert, während Argentinien alle sieben Spiele gewonnen hat.

Für Messi ist dies die Gelegenheit, seine legendäre Karriere im Weltfußball mit einem weiteren Titel zu krönen. Für Spanien ist es der letzte Schritt zum zweiten Gewinn der wichtigsten Trophäe seit 2010.

Ein Schritt zum letzten Wunder

Argentinien drehte gegen England in den letzten Minuten eine Niederlage in einen Sieg. Messi erzielte kein Tor, stand aber mit zwei entscheidenden Vorlagen wieder im Mittelpunkt des Spiels.

Nun steht der amtierende Weltmeister vor der größten Prüfung gegen Spanien. Wie Messi sagte, ist jedes Finale einzigartig. Aber dieses Finale könnte für ihn und den argentinischen Fußball noch spezieller sein als alle anderen.

Glauben Sie, dass Messi Argentinien zum zweiten WM-Titel in Folge führen kann?